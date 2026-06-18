/Vigilance Raid: ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ିବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ, ଧରାପଡ଼ିଲେ ଏଏସଆଇ ଓ ହୋମଗାର୍ଡ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: (Manoj Mallia) ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଫେରସ୍ତ କରିବା ନାଁରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଏଏସଆଇ ଓ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁଇଜଣ ହେଲେ ଏଏସଆଇ ରାଜେଶ କୁଲୁ ଏବଂ ହୋମଗାର୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ ବେହେରା।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜବତ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏଏସଆଇ ରାଜେଶ କୁଲୁ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗର ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଲାଞ୍ଚ ବାବଦକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ଭିଜିଲାନ୍ସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୧୨ ଜୁନ ୨୦୨୬ ତାରିଖରେ ଏଏସଆଇ ରାଜେଶ କୁଲୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଟଙ୍କା ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋବାଇଲ୍ ଫେରାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ଏଏସଆଇ ତାଙ୍କୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ଲାଞ୍ଚ ରାଶି ହୋମଗାର୍ଡ ଡ୍ରାଇଭର ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ଟଙ୍କା କାରବାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ମାଡ଼ି ବସି ଉଭୟଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା।
ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର-୧୦, ତାରିଖ ୧୬.୦୬.୨୦୨୬ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ-୨୦୧୮ର ଧାରା ୭ ଅଧୀନରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଖୋଳତାଡ଼ ଚାଲିଛି।