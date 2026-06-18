Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Vigilance Raid: ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ିବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ, ଧରାପଡ଼ିଲେ ଏଏସଆଇ ଓ ହୋମଗାର୍ଡ

Vigilance Raid: ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ିବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ, ଧରାପଡ଼ିଲେ ଏଏସଆଇ ଓ ହୋମଗାର୍ଡ

Vigilance Raid: ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଫେରସ୍ତ କରିବା ନାଁରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଏଏସଆଇ ଓ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁଇଜଣ ହେଲେ ଏଏସଆଇ ରାଜେଶ କୁଲୁ ଏବଂ ହୋମଗାର୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ ବେହେରା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 18, 2026, 09:11 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:11 AM IST
Vigilance Raid: ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ିବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ, ଧରାପଡ଼ିଲେ ଏଏସଆଇ ଓ ହୋମଗାର୍ଡ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ଆମେରିକା-ଇରାନ୍‌ ୧୪ ସୂତ୍ରୀ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ,୯ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍
top 10 news today40 min ago
2
bhadrak crime53 min ago
3
Iran Deal1 hr ago
4
School Reopening Update1 hr ago
5
Petrol Diesel price1 hr ago