Subhadra Yojana: ‘ସୁଭଦ୍ରା’ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସହାୟତା ରାଶି

ଭୁବନେଶ୍ଵର: ‘ସୁଭଦ୍ରା’ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ୭୯ ହଜାର ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା ରାଶି। ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ମହିଳାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପରେ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା ରାଶି। ସୋମବାର ୭୯ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ୬୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 05, 2026, 11:12 AM IST

Subhadra Yojana: ଭୁବନେଶ୍ଵର: ‘ସୁଭଦ୍ରା’ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ୭୯ ହଜାର ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା ରାଶି। ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ମହିଳାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପରେ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା ରାଶି। ସୋମବାର ୭୯ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ୬୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା । ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ‘ସୁଭଦ୍ରା’ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ଵିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆହୁରି ୧ ଲକ୍ଷ ମାମଲା ବାକି ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା I

ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରୁ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିବିଟି ଜରିଆରେ ସିଧାସଳଖ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇଛନ୍ତି। ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଏନ୍‌ପିସିଆଇ ଲିଙ୍କେଜ୍, ଇ-କେୱାସି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି

ଏବଂ ବାକି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ କାରଣରୁ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ବିତୀୟ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇପାରି ନ ଥିବା ମହିଳାମାନେ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏହିକ୍ରମରେ ୨୧ ହଜାର ୯୦୧ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି, ୨୨ ହଜାର ୩୪୭ ଜଣ ଦ୍ଵିତୀୟ କିସ୍ତି ଏବଂ ୭୯ ହଜାର ୬୦୧ ଜଣ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯେପରି ବାଦ୍ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। 

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭାଗୀୟ କମିଶନର-ତଥା-ଶାସନ ସଚିବ ଡ. ମୃଣାଳିନୀ ଦସ୍ୱାଲ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ସ୍ବୟଂପ୍ରଭା ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ, କୃଭିବାସ ରାଉତଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧୂକାରୀ ଓ ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ।

Prabhudatta Moharana

