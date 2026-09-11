ଏ ପଜିଟିଭ୍ ବଦଳରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ବି ପଜିଟିଭ୍ ରକ୍ତ

ପୁରୀ: ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ । ଜଟିଳ ଲିକୋମିଆ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଜଣେ ମହିଳା ରୋଗୀଙ୍କୁ A+VE ବ୍ଲଡ ବଦଳରେ ଦିଆଯାଇଛି B+ VE ବ୍ଲଡ। ଭୁଲ ରକ୍ତ ନେବା ପରେ ମହିଳା ରୋଗୀ ଜଣଙ୍କ ଆହୁରି ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ରୋଗୀଙ୍କର ରକ୍ତ ବାନ୍ତି ହେବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
ସୂଚନା ମୁତାବକ, ପୁରୀ ସଦର ଚନ୍ଦନପୁର ଅଞ୍ଚଳର ମାନସ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ୫୨ ବର୍ଷୀୟା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପ୍ରଧାନ ଜଟିଳ ଲିକୋମିଆ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀଙ୍କ ଦେହରେ ରକ୍ତ କମିଯିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଗତ ୭ ତାରିଖରେ ପୁରୀ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ମହିଳା ଭେଷଜ ବିଭାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ୍ A+VE ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ ଦେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେଦିନ ତାଙ୍କର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଥିଲା ମାତ୍ର ୩.୯। ପରିବାର ଲୋକେ ରକ୍ତ ବିନିମୟରେ ପୁରୀ ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ A+VE ବ୍ଲଡ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ। ୮ ତାରିଖ ଦିନ ରୋଗୀଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ଲଡ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ସେଦିନ ତାଙ୍କର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଥିଲା ମାତ୍ର ୪.୯। ପୁନଶ୍ଚ ୯ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲି ଘଟିଥିଲା ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ମହିଳା ରୋଗୀଙ୍କୁ A+VE ବ୍ଲଡ ବଦଳରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା B+VE ବ୍ଲଡ। ଏହି ଭୁଲ ରକ୍ତ ନେବା ପରେ ମହିଳା ରୋଗୀ ଜଣଙ୍କ ଆହୁରି ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ରୋଗୀଙ୍କର ରକ୍ତ ବାନ୍ତି ହେବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି।
ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ କିଭଳି ଭୁଲ୍ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ୍ ରକ୍ତ ଦେଲେ? ୱାର୍ଡରେ ନର୍ସ କିଭଳି ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ ନ କରି ଭୁଲ୍ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ୍ ରକ୍ତ ଲଗାଇଲେ? ଯଦି ୭ ତାରିଖରେ ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ A+VE ବ୍ଲଡ ଦେଇଥିଲେ ତେବେ ୯ ତାରିଖରେ କିଭଳି B+VE ବ୍ଲଡ ଦେଲେ ? ମହିଳାଙ୍କ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ ? ଭୁଲ୍ ରକ୍ତ ଦେବା ପରେ ପୁରୀ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଏହାର କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ କାହିଁକି ? ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ସିଡିଏମଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ । ପୁରୀ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସହ ଏଭଳି ଖେଳକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।