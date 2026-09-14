Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: ଜଗତସିଂହପୁରରେ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ ମାରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା, ୬ ଗିରଫ ସହ...

Odisha News: ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ ମାରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଚଲାଇ ଚଲାଇ ନେଲା ପୋଲିସ। ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ୪ ହକି ଷ୍ଟିକ୍‌ ସହ ଗାଡ଼ି ଓ ଲୁଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ ମାରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଲୁଟ୍ ଅଭିଯୋଗରେ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।

Reported ByNarayan BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Sep 14, 2026, 07:06 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 07:06 PM IST
Odisha News: ଜଗତସିଂହପୁରରେ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ ମାରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା, ୬ ଗିରଫ ସହ...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ଜଗତସିଂହପୁରରେ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ ମାରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା, ୬ ଗିରଫ ସହ...
2
3
4
5