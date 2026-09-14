Odisha News: ଜଗତସିଂହପୁରରେ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ ମାରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା, ୬ ଗିରଫ ସହ...

Odisha News: ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ ମାରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଚଲାଇ ଚଲାଇ ନେଲା ପୋଲିସ। ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ୪ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ସହ ଗାଡ଼ି ଓ ଲୁଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ ମାରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଲୁଟ୍ ଅଭିଯୋଗରେ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏଥିସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା।
ସୂଚନା ମୁତାବକ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନାରେ HG-୭୪ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହୋମଗାର୍ଡ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସେନାପତି ଗତ ୧୨ ତାରିଖ ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୧୦ଟାରେ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। କଲେଜ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ କାର୍ ପଛପଟୁ ତାଙ୍କ ମୋଟରସାଇକେଲ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ସେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ।ଏହାପରେ କାର୍ରୁ ୪ରୁ ୫ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ଧରି ବାହାରି ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ସ୍ୱପ୍ନଜିତ ଓରଫ ଜ୍ୟାକି ପରିଜାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ମୁଣ୍ଡ ଓ ଛାତିରେ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ରେ ଆଘାତ କରିଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି।
ଆକ୍ରମଣରେ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।ଏଥି ସହ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ବେକରୁ ସୁନା ଚେନ୍,ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ପକେଟରୁ ୧୨୭୦ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇ ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଖସିଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ବେଳେ ପୋଲିସକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ସହ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରିଥିଲେ। ଏପରିକି ପୋଲିସ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ିର କୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ୨ଟି ମୋଟରସାଇକେଲ୍,ଗୋଟିଏ କାର୍, ୪ଟି ହକି ଷ୍ଟିକ୍,୩ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍,୧୨୭୦ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୁନା ଚେନ୍ ଜବତ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ରାଜା ମହାରଣା,ଏମଡି ଉମ୍ମର ଫାରୁକ୍,ରାହୁଲ ରାଉତ,ଏସକେ ମୌସମ, ଭିକି ଓରଫ ସୌମ୍ୟଜିତ୍ ପରିଜା ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନଜିତ୍ ଓରଫ ଜ୍ୟାକି ପରିଜା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୧୩ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି।