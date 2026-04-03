ଅଟୋକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଥାର୍, ୧ ମୃତ ୫ ଗୁରୁତର

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 03, 2026, 05:10 PM IST

Road Accident: ବାଲେଶ୍ୱର ସୋର ଏନ୍ଏଚ୍ ୧୬ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ବଜାର ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଥାର୍‌ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ୨ ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି । ଏଥିସହ ୫ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଅଟୋରେ ଯିବା ସମୟରେ ପଛ ପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଥାର୍ । ଫାଇନାନ୍ସ କଂପାନୀରୁ ଋଣ ଉଠାଇ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଶିଶୁକନ୍ୟା ସମେତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତର ୫ ଜଣଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଶିଶୁକନ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ଆସିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ, ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

Soubhagya Ranjan Mishra

