Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3188475
Zee OdishaOdisha Stateପୋଷଣ ପଖୱାଡା-୨୦୨୬ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଆ ଏବଂ ଶିଶୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଉପରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ

ପୋଷଣ ପଖୱାଡା-୨୦୨୬ ଅନ୍ତର୍ଗତ 'ମାଆ ଏବଂ ଶିଶୁ ପୁଷ୍ଟିସାର' ଉପରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ

ସମ୍ବଲପୁର ରେଳ ଡିଭିଜନ ପକ୍ଷରୁ ପୋଷଣ ପଖୱାଡା-୨୦୨୬ ପାଳନର ଏକ ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ, ଯାହା ୯ ଏପ୍ରିଲରୁ ୨୩ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳିତ ହେଉଛି, ଏହି ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଡିଭିଜନାଲ ରେଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ 'ମା ଏବଂ ଶିଶୁ ପୁଷ୍ଟିସାର' ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳତାର ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।

Written By  Priyambada Rana|Reported By: Ajay Kumar Nath|Last Updated: Apr 22, 2026, 05:55 PM IST

Trending Photos

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡକ୍ଟର ଟି.ଏସ.ଜି. ଅର୍ଜୁନ, ଏଡିଏମଓ (ପିଡିଆଟ୍ରିକ୍ସ)/ସମ୍ବଲପୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସୂଚନାପ୍ରଦ ସଚେତନତା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ଶୈଶବର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁଷ୍ଟିସାର ର ମହତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।। ସେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଯେ ସନ୍ତୁଳିତ ପୁଷ୍ଟିସାର ସୁସ୍ଥ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନସିକ, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ବିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ।

ସଚେତନତା ଅଧିବେଶନ ପରେ, ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡାକ୍ତରୀ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା।ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋଟ ୪୭ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସଚେତନତା ଅଧିବେଶନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର ଲାଭ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରିତ ପ୍ରସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମା' ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପ୍ରତି ନିରନ୍ତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Priyambada Rana

