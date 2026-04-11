Zee OdishaOdisha State

ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାର ବର୍ଷପୂର୍ତ୍ତି

Xରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ! "ସେବା ହିଁ ପରମ ଧର୍ମ"  ଏହି ମାନବବାଦୀ ଦର୍ଶନକୁ ପାଥେୟ କରି ଆମ ସରକାର ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ। 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 11, 2026, 06:30 PM IST

ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାର ବର୍ଷପୂର୍ତ୍ତି

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ବର୍ଷପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମିଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

Xରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ! "ସେବା ହିଁ ପରମ ଧର୍ମ"  ଏହି ମାନବବାଦୀ ଦର୍ଶନକୁ ପାଥେୟ କରି ଆମ ସରକାର ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ତା’ର ଶରୀର କଷ୍ଟ ପାଏନି, ବରଂ ପୂରା ପରିବାର ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼େ। ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ପରିବାର ଯେପରି ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଏ, ସେହି ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଆଜିକୁ ଠିକ୍ ବର୍ଷେ ତଳେ ଆମେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ।

ଆଜି ଏହି ଯୋଜନାର ସଫଳ ବର୍ଷପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ, ଆମେ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମା' ଓ ଭାଇମାନଙ୍କ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। ବିଗତ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଅନେକ ପରିବାରର ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଶୁଣିଛି; କେଉଁଠି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜମିବାଡ଼ି ବିକିବା ଭଳି ଅସହାୟତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରଖିପାରିଛନ୍ତି, ତ କେଉଁଠି ଜଣେ ମା’ ହାତରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଧରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ଭୟରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆମ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ  ଏହି  ଯୋଜନା  କେବଳ ଏକ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ ସରକାରର ଭକ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ।

ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଓ ଆୟୁଷ୍ମାନ ବୟୋ-ବନ୍ଦନା ଯୋଜନାର ସଫଳ ସମନ୍ୱୟ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବରଦାନ ସାଜିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଅକୁଣ୍ଠ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ମୋତେ ଅହୋରାତ୍ର କାମ କରିବାକୁ ସାହସ ଓ ଶକ୍ତି ଦେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏକ ସୁସ୍ଥ, ସମୃଦ୍ଧ ଓ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା।
ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ହସୁଥାନ୍ତୁ , ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା।

Also Read- ସବୁ କଲେଜରେ ICC ଗଠନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

Also Read- SSC GD Exam Date OUT: ଏସଏସସି ଜିଡି କନେଷ୍ଟବଳ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ପ୍ରକାଶିତ

Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

ICC
ସବୁ କଲେଜରେ ICC ଗଠନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
SSC GD Constable
SSC GD Exam Date OUT: ଏସଏସସି ଜିଡି କନେଷ୍ଟବଳ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ପ୍ରକାଶିତ
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ରାଜଧାନୀରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ଉଠାଇ ନେଲା ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ରାଞ୍
Mahanadi Water Dispute
ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ, ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି
Debrigarh News
Debrigarh News: ଡେବ୍ରିଗଡରେ ବଢିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସଂଖ୍ୟା