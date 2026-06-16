B-52 Bomber Crash: ବାୟୁସେନା ବିମାନ ବି-୫୨ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୮ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ମୃତ

B-52 Bomber Crash: ପୁଣି ଘଟିଲା ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା।କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ଏଡ୍ୱାର୍ଡସ୍ ଘାଟିରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା ବିମାନ । ଆମେରିକାର ବାୟୁସେନା ବିମାନ ବି-୫୨ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଉଡ଼ାଣର କିଛି ସମୟ ପରେ ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଜଣାପଡିଛି। ବିମାନରେ ଥିବା ୮ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ମୃତ ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଦକ୍ଷିଣ କାଲିଫର୍ନିଆର ଏଡୱାର୍ଡସ୍ ବାୟୁସେନା ଘାଟିରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେରିକୀୟ ବାୟୁସେନାର ଏକ B-52 ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆଠ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବାୟୁସେନା ଘାଟି ଅନୁଯାୟୀ, ସୋମବାର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସକାଳ ୧୧ଟା ୨୦ରେ ବିମାନଟି ଏକ ମିଶନରେ ଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।
ଏଡୱାର୍ଡସ୍ ବାୟୁସେନା ଘାଟିର କର୍ଣ୍ଣେଲ ଜେମ୍ସ ହେୟସ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ବେସରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଏବଂ ଆମେ ଆଠ ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଆମେରିକୀୟଙ୍କୁ ହରାଇଛୁ।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଗୁରୁତର ଥିଲା ଯେ ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣେଲ ହେୟସ୍ଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ବିମାନରେ ଥିଲେ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡିନାହିଁ ଏବଂ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ହେସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଛଅ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇପାରେ।