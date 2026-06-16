Add Zee Business As A Preferred Source
App

B-52 Bomber Crash: ବାୟୁସେନା ବିମାନ ବି-୫୨ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୮ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ମୃତ

B-52 Bomber Crash: ପୁଣି ଘଟିଲା ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା।କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ଏଡ୍‌ୱାର୍ଡସ୍ ଘାଟିରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା ବିମାନ । ଆମେରିକାର ବାୟୁସେନା ବିମାନ ବି-୫୨ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଉଡ଼ାଣର କିଛି ସମୟ ପରେ ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଜଣାପଡିଛି। ବିମାନରେ ଥିବା ୮ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ମୃତ ସୂଚନା ମିଳିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 16, 2026, 07:42 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 07:42 AM IST
B-52 Bomber Crash: ବାୟୁସେନା ବିମାନ ବି-୫୨ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୮ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ମୃତ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
B-52 Bomber Crash: ବାୟୁସେନା ବିମାନ ବି-୫୨ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୮ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ମୃତ
B-52 Bomber Crash3 min ago
2
top 10 news todayJun 15
3
FIFA World Cup 2026Jun 15
4
Odia NewsJun 15
5
Raja UtsavJun 15