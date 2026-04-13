Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3177157
Zee OdishaOdisha StateOdisha Politics: ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ବାଳ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ବବି ଦାସଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍‌

Odisha Politics: ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ବାଳ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ବବି ଦାସଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍‌

ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଘୋଡ଼ା ବେପାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ରଖି ବବି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେଡିକୁ ଭୋଟ୍‌ ଦେବା ପାଇଁ ୮ କୋଟି ମାଗିଥିଲେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ବାଳ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 13, 2026, 03:42 PM IST

Trending Photos

Odisha Politics: ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ବାଳ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ବବି ଦାସଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍‌

ଯାଜପୁର: ମାଳ ଆନନ୍ଦପୁରରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ହେଉଥିବା ଯୁବ ଛାତ୍ର ସମାବେଶରେ ଚୌଦ୍ୱାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ବାଳଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍‌ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ (ବବି)। ପ୍ରଭାତଙ୍କ ସହ ପୁଅ ସୌଭିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବବି ଟାର୍ଗେଟ୍‌ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଘୋଡ଼ା ବେପାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ରଖି ବବି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେଡିକୁ ଭୋଟ୍‌ ଦେବା ପାଇଁ ୮ କୋଟି ମାଗିଥିଲେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ବାଳ । ୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଅଛି ବବି ଶୁଝିଲେ ଦେବି ଭୋଟ୍‌ କହିଥିଲେ । ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବବି ଦାସ କହିଛନ୍ତି ।

ବବି ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଘରର ଦ୍ୱାର ଦେଖିନି ହେଲେ ବାପ ପୁଅ ୫ ଶହ ଥର ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି । କଣ ନେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଛୋଟ କଥା କହିବିନି ହେଲେ ୨୦୧୯ ଓ ୨୦୨୪ରେ ଟିକେଟ ନେଲା ବେଳେ ସ୍ବାଭିମାନ କେଉଁଠି ଥିଲା ? ବୋଲି ବବି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ସ୍ବାଧୀନ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବାପା ପାଇଁ ବାହାରିଛ କହିଲନି । 

ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବଦ୍ରି ପାତ୍ରଙ୍କ ବାବଦରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ବବି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଅଭିମାନର ଦରଦ ରହିଛି ଏବଂ ମୋତେ ପୁଅ ଭଳି ସ୍ନେହ କରିଛନ୍ତି । ଭୋଟ ଦେଲାବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦୁଝରର କିନ୍ତୁ ସେଟା ସେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି । 

Add Zee News as a Preferred Source

ଅନ୍ୟପଟେ ବବିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ବାଳ ଓ ସୌଭିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନାହାନ୍ତି ।

Also Read- Oil and LPG Crisis: ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିଲେ ମଧ୍ୟ ତେଲ ଏବଂ ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟ କମିବନି !

Also Read- DA Hike: ୩୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ସରକାର ବଢାଇଲେ DA

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha Politics
Odisha Politics: ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ବାଳ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ବବି ଦାସଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍‌
Oil and LPG Crisis
Oil and LPG Crisis: ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିଲେ ମଧ୍ୟ ତେଲ ଏବଂ ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟ କମିବନି !
road accident
Road Accident: ସିମେଣ୍ଟ ମିକ୍ସର-କାର ମଧ୍ୟରେ ହେଲା ଧକ୍କା,୧୧ ମୃତ
Noida Workers Protest
Noida Workers Protest: ନୋଏଡା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ...ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ୍ ବି ଗଡୁନ
BJD
Bjd: ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ, ସୁଲତା ଦେଓଙ୍କୁ...