Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3235597
Zee OdishaOdisha StateOdisha News: ବଡ଼ବିଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ

Odisha News: ବଡ଼ବିଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ

Odisha News(କେନ୍ଦୁଝର):ବଡ଼ବିଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଛି । ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବିଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଶାଖାରୁ ନଗଦ ସାଢ଼େ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ୭କେଜି ସୁନା ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ବିହାର ରୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରୋଶନ୍ କୁମାର ସମେତ ୩ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସ ।

 

Written By  Narmada Behera|Reported By: Abhaya mohanty|Last Updated: Jun 02, 2026, 11:42 AM IST

Trending Photos

Odisha News: ବଡ଼ବିଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ

Odisha News(କେନ୍ଦୁଝର):ବଡ଼ବିଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଛି । ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବିଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଶାଖାରୁ ନଗଦ ସାଢ଼େ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ୭କେଜି ସୁନା ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ବିହାର ରୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରୋଶନ୍ କୁମାର ସମେତ ୩ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସ ।

ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ୨୩୬ ଗ୍ରାମ ସୁନା, ୪କେଜି ରୁପା ଏବଂ ଏକ ମାରୁତି ସୁଜୁକି କାର୍ ଜବତ ହୋଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାମଲାରେ ୮ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ବିହାର ଔରଙ୍ଗାବାଦ ର ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଏବଂ ଅଖିଳେଶ ପ୍ରସାଦ ସିଂ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ବିହାର ଅରୱଲ୍ ର ରୋଶନ କୁମାର ଆଲିୟାସ୍ ଲଡୁ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ରୋଶନ କୁମାର, ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ଏକ ବେଆଇନ୍ ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି କାରଖାନା ଚଲାଉଥିଲା । 

ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ୧୯ ତାରିଖ ୧୧ଟା ୪୫ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ୬ରୁ ୭ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ,ବଡ଼ବିଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଶାଖାରେ ପଶି ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଲୁଟ୍ କରି ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଫେରାର୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଡ଼କାୟତମାନେ ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ, କେନ୍ଦୁଝର ଏସପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ୧୪ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ୩ଟି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଥିଲା ।

Add Zee News as a Preferred Source

ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାମଲାରେ ୮ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ,ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ୪ଶହ ଗ୍ରାମ୍ ଓଜନର ସୁନା, ଗୋଟିଏ ପଲସର ବାଇକ୍, ୨ଟି ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ତଲ୍ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ରୋଶନ୍ କୁମାର, ଲୁଟ୍ ସୁନାଗହଣା ବିକ୍ରୀ କରି ସେଠାରେ ୪୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ ଜମି କିଣିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହି ଜମିକୁ ଜବତ କରାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅତିରକ୍ତ ଏସପି। ଏହି ମାମଲାରେ ଅନ୍ୟ ୩ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ,ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଟ୍ ସୁନା ଗହଣା ଆଦି ଜବତ କରାଯିବା ନେଇ ବଡ଼ବିଲ୍ ରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି।

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News:ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା,୨୭୭ ଗ୍ରାମରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ ସହ ୫ ଗି
Bahanaga Train Accident
Bahanaga Train Accident: ବାହାନଗାକୁ ପୁରିଲା ୩ ବର୍ଷ, ଏବେ ବି ସତେଜ 'କଳା କାହାଣୀ'
FIFA World Cup
FIFA World Cup 2026 Broadcast: ଭାରତରେ FIFA ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରସାରଣ କରିବ ZEE
Operation Checkmate
Operation Checkmate: ଭାରତକୁ ଫେରିବେ ୩୦ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର,'ଅପରେସନ୍ ଚେକମେଟ୍'ରେ ହୋଇଥିଲେ ଗିରଫ
petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today: କମିଲା ତେଲ ରେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କେତେ ରହିଛି ଆଜିର ଦାମ୍?