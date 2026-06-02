Odisha News: ବଡ଼ବିଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ

Odisha News(କେନ୍ଦୁଝର):ବଡ଼ବିଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଛି । ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବିଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଶାଖାରୁ ନଗଦ ସାଢ଼େ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ୭କେଜି ସୁନା ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ବିହାର ରୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରୋଶନ୍ କୁମାର ସମେତ ୩ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସ ।
ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ୨୩୬ ଗ୍ରାମ ସୁନା, ୪କେଜି ରୁପା ଏବଂ ଏକ ମାରୁତି ସୁଜୁକି କାର୍ ଜବତ ହୋଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାମଲାରେ ୮ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ବିହାର ଔରଙ୍ଗାବାଦ ର ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଏବଂ ଅଖିଳେଶ ପ୍ରସାଦ ସିଂ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ବିହାର ଅରୱଲ୍ ର ରୋଶନ କୁମାର ଆଲିୟାସ୍ ଲଡୁ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ରୋଶନ କୁମାର, ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ଏକ ବେଆଇନ୍ ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି କାରଖାନା ଚଲାଉଥିଲା ।
ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ୧୯ ତାରିଖ ୧୧ଟା ୪୫ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ୬ରୁ ୭ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ,ବଡ଼ବିଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଶାଖାରେ ପଶି ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଲୁଟ୍ କରି ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଫେରାର୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଡ଼କାୟତମାନେ ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ, କେନ୍ଦୁଝର ଏସପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ୧୪ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ୩ଟି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଥିଲା ।
ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାମଲାରେ ୮ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ,ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ୪ଶହ ଗ୍ରାମ୍ ଓଜନର ସୁନା, ଗୋଟିଏ ପଲସର ବାଇକ୍, ୨ଟି ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ତଲ୍ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ରୋଶନ୍ କୁମାର, ଲୁଟ୍ ସୁନାଗହଣା ବିକ୍ରୀ କରି ସେଠାରେ ୪୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ ଜମି କିଣିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହି ଜମିକୁ ଜବତ କରାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅତିରକ୍ତ ଏସପି। ଏହି ମାମଲାରେ ଅନ୍ୟ ୩ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ,ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଟ୍ ସୁନା ଗହଣା ଆଦି ଜବତ କରାଯିବା ନେଇ ବଡ଼ବିଲ୍ ରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି।