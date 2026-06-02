Odisha News: ବନ୍ଧା ହୋଇ ଜେଲ୍ ଗଲେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା କାରାଗାର ର ୱାର୍ଡ଼ନ୍

Odisha News(କେନ୍ଦୁଝର) : ଶେଷରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଜେଲ୍ ଗଲେ ଜିଲ୍ଲା କାରାଗାର ର ୱାର୍ଡ଼ନ୍ ଆଲୋକ ଧଡ଼ା। ଆଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍-ରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ମିଳିବା ଘଟଣା ପରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ୯ ଦିନ ପରେ ଗତକାଲି ଅଧିକ୍ଷକ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର କରିବା ପରେ ପୋଲିସ୍ ତାଙ୍କୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଗିରଫ କରି ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ।
ଜିଲ୍ଲା କାରାଗାରା ଭତିରୁ ଜଣେ ୱାର୍ଡନଙ୍କ ପାଖରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ମିଳିବା ଓ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ ଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ୍ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନ ଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା କାରାଗାରର ଅଧିକ୍ଷକ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଜିଲ୍ଲା କାରାଗାର ସମ୍ମୁଖରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅଧିକ୍ଷକ କ୍ୟାମେରାକୁ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ରହିଥିଲେ ଫଳରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ ।
ଜିଲ୍ଲା କାରାଗାରରେ ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାର ନେଇ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ରବିନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସେଠୀଙ୍କର କହିବା କଥା ଜିଲ୍ଲା କାରାଗାରରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଦକ ଦବ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚାଲାଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜିଲ୍ଲା କାରାଗାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଙ୍କୁ ସେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅନ୍ତେବାସୀ ଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମୁନାଫା କମାଇଥାନ୍ତି।
ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ହାତ ରହିଛି ତାଙ୍କର ହାତ ନ ରହିଲେ ଏଭଳି ମାଦକ ଦବ୍ୟ କାରବାର କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆହୁରୀ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି, କଏଦୀମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହି ମାଦକ ଦବ୍ୟ ବିକ୍ରିରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ଅସତ ଉପାୟରେ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।