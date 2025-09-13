IIC Madhusmita Behera Suspended: ନିଲମ୍ୱିତ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ବଡ଼ଚଣା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମଧୁସ୍ମିତା ବେହେରା
IIC Madhusmita Behera Suspended: ନିଲମ୍ୱିତ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ବଡ଼ଚଣା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମଧୁସ୍ମିତା ବେହେରା

ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ଚଣା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ପୂର୍ବତନ ଇନସପେକ୍ଟର-ଇନ୍-ଚାର୍ଜ (IIC) ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମଧୁସ୍ମିତା ବେହେରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ସରକାରୀ ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଘୋର ଅସଦାଚରଣ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 13, 2025, 10:55 PM IST

IIC Madhusmita Behera Suspended
IIC Madhusmita Behera Suspended

IIC Madhusmita Behera Suspended: ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ଚଣା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ପୂର୍ବତନ ଇନସପେକ୍ଟର-ଇନ୍-ଚାର୍ଜ (IIC) ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମଧୁସ୍ମିତା ବେହେରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ସରକାରୀ ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଘୋର ଅସଦାଚରଣ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି।

ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମାନୁଆଲ୍ ରୁଲ୍ସ (ପିଏମ୍ଆର) ୧୯୪୦ର ନିୟମ ୮୪୦ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଣୀତ ଏହି ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ଏହି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି। ସକ୍ଷମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଏହି ଆଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସାଧାରଣ ସେବାର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନିଆଯାଇଛି।

ନିଲମ୍ବନ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବେହେରା ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବେ। ସେ ଓଡ଼ିଶା ସେବା ସଂହିତାର ନିୟମ ୯୦ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ଭତ୍ତା (ଏସ୍.ଏ.) ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (ଡି.ଏ.) ପାଇବାର ହକଦାର ହେବେ।

ନିଲମ୍ବନ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ମାନଦଣ୍ଡ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଏହି ଅପବ୍ୟବହାରର ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ।

 

