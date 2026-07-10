୩୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡିଲେ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଜେଇ

ମୟୂରଭଞ୍ଜ: ଏମଜିଏନଆରଇଜି ଯୋଜନା ବିଲ୍ ପାଇଁ ୩୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଜେଇଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି। ଜେଇ ସୁଶୀଲ କୁମାର ସିଂହ ଏମଜିଏନଆରଇଜି ଯୋଜନା ଶେଷ ବିଲ୍ ପାଇଁ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଜିପି ପାଇଁ ଏମ୍ଜିଏନଆରଇଜି ଅଧୀନରେ ନିୟୋଜିତ ଜଣେ ମେଟଙ୍କଠାରୁ ୩୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ । ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ମୁତାବକ, ମେଟ ଜିପିରେ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଗୋଟିଏ ମୋରମ୍/ଧାତୁ ରାସ୍ତା କାମର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଉଥିଲେ। କାମ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜେଇ ଶ୍ରୀ ସିଂହଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିଲ୍ ପାଇଁ କିଛି ମାସ ଧରି ଅନୁରୋଧ କରି ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ସିଂହ ୩୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା (କାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୭%) ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମେଟ ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ସିଂହ ଲାଞ୍ଚ ନେବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନପାଇ, ମେଟ (ଅଭିଯୋଗକାରୀ) ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଆଜି, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ଦଳ ଅଭିଯୋଗରୁ ୩୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ସିଂହଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ସିଂହ, ଜେଇଙ୍କ କବଜାରୁ ସମସ୍ତ ଦାଗୀ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ୩୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ଫାଶ ପରେ ଡିଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଂହଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସ ଚାଲିଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ, ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର ୧୦/୨୦୨୬, ୭ପିସି (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜେଇଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।