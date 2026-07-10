Add Zee Business As A Preferred Source
App

୩୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡିଲେ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଜେଇ

ଏମଜିଏନଆରଇଜି ଯୋଜନା ବିଲ୍ ପାଇଁ ୩୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଜେଇଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 10, 2026, 07:05 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 07:05 PM IST
୩୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡିଲେ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଜେଇ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
HPCL: ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମରେ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି, ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ
hpcl recruitment 202649 min ago
2
Odia News1 hr ago
3
Odia News2 hrs ago
4
Odia News2 hrs ago
5
Odia News9:23 AM IST