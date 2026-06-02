Bahanaga Train Accident: ବାହାନଗାକୁ ପୁରିଲା ୩ ବର୍ଷ, ଏବେ ବି ସତେଜ 'କଳା କାହାଣୀ'

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jun 02, 2026, 10:42 AM IST

Bahanaga Train Accident: ଭୁବନେଶ୍ୱର:  ଜୁନ ୨ ତାରିଖ ୨୦୨୩ ମସିହା।ଦିନ ଥିଲା ଶୁକ୍ରବାର, ସମୟ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା। ସେହି କାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମହାବିପତ୍ତିର କଳାମେଘ ଘୋଡ଼େଇ ଆସିଥିଲା ବାହାନାଗା ଭାଗ୍ୟ ଆକାଶରେ । ଦୁଇଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସମୟ ବିତିଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରୁ ସେହି ଦିନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲିଭିନାହିଁ । ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଶତାଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। 

କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ସମୟର ଗତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଚୁରମାର୍ ହୋଇଗଲା ୨ଟି ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରେନର ଅନେକ ବଗି। କ୍ଷତାକ୍ତ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର ବାହାନଗାଲେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ। ଥରି ଉଠିଥିଲା ବାହାନାଗାର ମାଟି, ପାଣି ଓ ପବନ। ବହିଗଲା ରକ୍ତ ଆଉ ବିଭତ୍ସତାର ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଥିଲା। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଆଖିଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା ଛାତି ଥରା ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଦୃଶ୍ୟ, ଶହଶହ ମୃତ୍ୟୁର ପାହାଡ଼। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ସାରା ବିଶ୍ବକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା । ଚାଲିଯାଇଥିଲା ପାଖାପାଖି ୩ଶହ ଜୀବନ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟିରୁ ଘଟିଥିଲା ଏହି ମହାବିପତ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଲେ ବାହାନାଗାବାସୀ । ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ ବାହାନଗା ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସାଧାରଣ ଲୋକେ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ । ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ବଗି ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ହଜାର ହଜାର ଆହତଙ୍କୁ। ଆହତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଅଟୋ, କାର, ବାଇକରେ ଆହତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଆହତ ଲୌହ ଦାନବ ତଳୁ ଅନେକ ମୃତଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। 

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଶାଲିମାରରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚେନ୍ନାଇ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ଦିନ ପ୍ରାୟ ସାଢେ ୩ଟାରୁ ବାହାରିଥିବା କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୬ଟା ୩୭ ମିନିଟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିଥିଲା। ୬ଟା ୫୦ରେ ବାହାନଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଟ୍ରେନ ପ୍ରାୟ ୧୨୮ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଲୁପ ଲାଇନରେ ଥିବା ମାଲଗାଡି ପଛକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଭୟଙ୍କର ବେଗରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଛିନଛତର ହୋଇଯାଇଥିଲା କରମଣ୍ଡଳର ବଗି ଗୁଡ଼ିକ। ଏହି ସମୟରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଯଶୋବନ୍ତପୁର-ହାଓଡ଼ା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଏହି ସମୟରେ ବାହାନଗାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଫଳରେ କରମଣ୍ଡଳର ବଗି ଗୁଡିକ ଡାଉନ ଲାଇନରେ ପଡିଥିଲା। ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୂପ ବଢିଯାଇଥିଲା । 

ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨୯୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୮୧ଟି ମୃତଦେହକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଏମସରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ୩୭ଟି ମୃତଦେହକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲାଯ। ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟିର ପରିଚୟ ନ ମିଳିବାରୁ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା । ଟ୍ରେନରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁର୍ଶିଦାବାଦ, ବିହାରର ପାଟନା, ଓଡ଼ିଶା, ତାମିଲନାଡୁ, ଆନ୍ଧ୍ର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବହୁ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଷ୍ଟେସନ୍ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରୀ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ରେଳବାଇ ନିଲମ୍ବନ, ବହିଷ୍କାର ଏବଂ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭରିନି କ୍ଷତ, ଯାଇନି ଦୁଃଖ। ସେଦିନୁ ବାହାନାଗା ଅଭିଶପ୍ତ। ଅନେକ ଅପମୃତ୍ୟୁର ନୀରବ ସାକ୍ଷୀ, ଅନେକ ପରିବାର ପାଇଁ ସଦା ଅଶୁଭ। ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ବି ସେହି ଭୟଙ୍କର କାଳରାତ୍ରୀର ଭୟାବହ ଦୃଶ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ବିଚଳିତ ଲାଗେ।

Prabhudatta Moharana

