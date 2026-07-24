Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Bahuda Yatra 2026: ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଗୁଣ୍ଡିଚାରୁ ଫେରିଲେ ୩ ଠାକୁର,ସିଂହଦ୍ବାର ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ୩ ରଥ

Bahuda Yatra 2026: ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଗୁଣ୍ଡିଚାରୁ ଫେରିଲେ ୩ ଠାକୁର,ସିଂହଦ୍ବାର ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ୩ ରଥ

Bahuda Yatra 2026: ଆଜି ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଜନ୍ମବେଦୀରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାବିଗ୍ରହ। ସିଂହଦ୍ବାର ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ୩ ରଥ। ୧୦ଟା ୫୫ ମିନିଟରେ ସିଂହଦ୍ବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନନ୍ଦିଘୋଷ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 24, 2026, 11:22 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 11:22 PM IST
Bahuda Yatra 2026: ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଗୁଣ୍ଡିଚାରୁ ଫେରିଲେ ୩ ଠାକୁର,ସିଂହଦ୍ବାର ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ୩ ରଥ
Image Credit: ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଗୁଣ୍ଡିଚାରୁ ଫେରିଲେ ୩ ଠାକୁର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Bahuda Yatra 2026: ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଗୁଣ୍ଡିଚାରୁ ଫେରିଲେ ୩ ଠାକୁର,ସିଂହଦ୍ବାର ସାମ୍ନାରେ ପହଞ
Bahuda Yatra 202642 min ago
2
Bahuda Yatra 20261 hr ago
3
Ravneet Singh Bittu Resigns1 hr ago
4
top 10 news today2 hrs ago
5
NEET-UG 2026 Paper Leak2 hrs ago