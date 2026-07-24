/Bahuda Yatra 2026: ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଗୁଣ୍ଡିଚାରୁ ଫେରିଲେ ୩ ଠାକୁର,ସିଂହଦ୍ବାର ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ୩ ରଥ

Bahuda Yatra 2026: ଆଜି ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଜନ୍ମବେଦୀରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାବିଗ୍ରହ। ସିଂହଦ୍ବାର ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ୩ ରଥ। ୧୦ଟା ୫୫ ମିନିଟରେ ସିଂହଦ୍ବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନନ୍ଦିଘୋଷ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପାଲିଟିଛି ଜନ ସମୁଦ୍ର। ଆସନ୍ତାକାଲି(ଶନିବାର) ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ।
ମହଣ ମହଣ ସୁନାରେ ସଜ୍ଜିତ ହେବେ ମହାବାହୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ଦିବ୍ୟ ସୁନା ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ ଆହୁରି ବଢିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରଠାରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିଯାଏଁ ରଥ ଉପରେ ଶ୍ରୀଜିଉମାନେ ସୁନାବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ । ସେପଟେ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଭାରୀ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ଅପେକ୍ଷା ସୁନାବେଶ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ। ସାଧାରଣତଃ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ସୁନାବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଆସନ୍ତି। ଏନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି।