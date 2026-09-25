/Odisha News: ଆଖୁଆପଦାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଟପିଲା ବୈତରଣୀ, ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ଜଳକା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର!

Odisha News: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।ଏନେଇ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଆଖୁଆପଦା ଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୧୮.୩୩ ମିଟର ଥିବାବେଳେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୮.୩୫ ମିଟର ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଧାମନଗର ଏବଂ ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବନ୍ୟା ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଜଳକା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ମଥାନି ଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୬.୫୦ ମିଟର ଥିବାବେଳେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ୬.୭୬ ମିଟର ରହିଛି।ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଲାଗିରହିଥିବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ବଡ଼ନଦୀ, ବାଘୁଆ ଏବଂ ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିଶେଷକରି ଗଞ୍ଜାମର ଜୀବନରେଖା ଭାବେ ପରିଚିତ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିଛି।
ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଜାନିବିଲି ଆନିକଟ୍ ଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୧୪ ଫୁଟ ରହିଛି। ରାତି ମଧ୍ୟରେ ଜଳସ୍ତର ୧୩ ଫୁଟ ୪ ଇଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆସିକା ଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୬ ଫୁଟ ୭ ଇଞ୍ଚ ଥିବାବେଳେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ୪ ଫୁଟ ରହିଛି। ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀର ଜଳ ଆସିକାର କିଛି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି।
ବଡ଼ନଦୀ, ବାଘୁଆ ଏବଂ ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିଦେଇଛି। ସେରଗଡ଼ା କୁମାରପାଣି ସ୍କୁଲ ପରିସର ମଧ୍ୟକୁ ନଦୀ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବେଳେ ସେରଗଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର (CHC) ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏସବୁ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।