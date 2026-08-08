Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: ବିପଦ ସଙ୍କେତ ମୁହାଁ ବୈତରଣୀ ଜଳସ୍ତର,ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରେ...

Odisha News: ପୁଣି ବିପଦ ସଙ୍କେତ ମୁହାଁ ବୈତରଣୀ। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଜଳସ୍ତର। ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୋଇଛି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ,ସାଳନ୍ଦୀ ଓ ଏହାର ଶାଖା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 08, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 05:40 PM IST
Odisha News: ବିପଦ ସଙ୍କେତ ମୁହାଁ ବୈତରଣୀ ଜଳସ୍ତର,ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରେ...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Crime News: ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା! ଲିଫ୍ଟ ନଦେବାରୁ ବାଇକ ଚାଳକଙ୍କ ତଣ୍ଟି...
2
3
4
5