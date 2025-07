Naveen Patnaik: ବଳଙ୍ଗା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍, ପଚାରିଲେ- ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରୁ କେବେ ଉଠିବେ?

Naveen Patnaik Slams Odisha Govt​: ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବଳଙ୍ଗାରେ ଜଣେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକାକୁ ଅଜ୍ଞାତ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ପୋଡ଼ି ଦେବା ଭଳି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡ଼ି ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରାକାରଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି।

X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି, ପଟ୍ଟନାୟକ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏପରି ଅପରାଧ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜର ଏହି 'ଏକ୍ସ' ପୋଷ୍ଟରେ ବଳଙ୍ଗା ଘଟଣାର ଉଦାହରଣ ସହ, ଫକୀର ମୋହନ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପ୍ରତି ଆତ୍ମଦାହ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଗୋପାଳପୁରରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପରି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଏକ ନିତିଦିନିଆ ଘଟଣା ପାଲଟିଛି।

ନବୀନ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବଳଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଏହି ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଏଫଏମ କଲେଜରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ଭୟଙ୍କର ଘଟଣାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱାର ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ - ଏବଂ ଗୋପାଳପୁରରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଘଟଣାର ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ଏହା ଘଟିଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏପରି ଅକଳ୍ପନୀୟ ଘଟଣା ଏବେ ସାରା ଓଡିଶାରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି।"

ନବୀନ ଆଗକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏଗୁଡ଼ିକ ହିଂସାର ଏକକ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଏହି ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଶାସନର ଏକ ଗଭୀର ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ବିଫଳତାକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଚିନ୍ତିତ ନୁହଁନ୍ତି। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସରକାରୀ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେଉଛି। କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହି ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ସରକାର କ'ଣ ଏହାର ଜବାବ ଦେବେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏପରି ଘଟଣା ପୁନରାବୃତ୍ତି ନହୁଏ? ଓଡିଶାର ଝିଅ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।"

Deeply anguished to know that a young girl was set on fire in Balanga area of Puri District. This attempt to kill her happened in broad daylight. I strongly condemn this horrible act.

It has happened just within a week of the terrible incident of a young girl setting herself…

— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) July 19, 2025