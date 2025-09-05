Flood Alert: ଜଳକା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ସତର୍କତା ଜାରି
Flood Alert: ଜଳକା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ସତର୍କତା ଜାରି

Flood Alert: ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବସ୍ତା ବ୍ଲକରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ପରେ ଜଳକା ନଦୀ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 05, 2025, 03:31 PM IST

ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମଥାନୀରେ ଜଳକା ନଦୀ ୬.୭୧ ମିଟରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଯାହା ୬.୫୦ ମିଟର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ଏବଂ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ତଳେ ଅଛି। ଭଦ୍ରକର ଆଖୁଆପଦାରେ, ନଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୮.୨୪ ମିଟରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଜଳସ୍ତର ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇ ସତର୍କତା ସ୍ତର ତଳେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୧୫ଟି ବ୍ଲକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ପଦ୍ମପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ ୮୮ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଛି।

ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ୩.୩୬ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଏବଂ ଛଡାଯାଉଛି। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଜଳସ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ୬୨୬.୫୮ ଫୁଟ ଏବଂ ପାଣି ଛାଡିବା ପାଇଁ ୨୦ଟି ଗେଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୭ ସୁଦ୍ଧା ଜଳ ପ୍ରବାହ ୪.୫-୫ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ନପାଇବା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି।"

