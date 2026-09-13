Odisha News: ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା,ଦିଘା ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କ ସହ...

Odisha News:ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା। ଏହି ଘଟଣା ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଚୋରା ଚାଲାଣ ମାମଲାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜଣେ ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି।ଓଡ଼ିଶା ବନ ବିଭାଗ,ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ (STF)ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟୁରୋ (WCCB)ର ମିଳିତ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ତଦନ୍ତରେ ହାୱଡ଼ାର ଆଣ୍ଡୁଲ୍ ନିବାସୀ ତଥା ଦୀଘାର 'ଗ୍ରାଣ୍ଡ ହେରିଟେଜ୍ ହୋଟେଲ'ର ମାଲିକ ଜୟନ୍ତ ମୈତିଙ୍କ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନଜର ରହିଛି। ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୌମ୍ୟଦୀପ ମୈତିଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି।
ଚାଲିଥିବା ତଦନ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ରହିଛି ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର (SUV)ଗାଡ଼ି, ଯାହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଲିକ ଭାବରେ ମୈତିଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଖବର ଏବଂ ସିସିଟିଭି (CCTV) ଫୁଟେଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୭ ତାରିଖ ରାତିରେ ଏହି ଗାଡ଼ିଟି ବିଚିତ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା,ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮ ତାରିଖରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଓରାଙ୍ଗୁଟାନ୍ ଛୁଆଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବର ଘଟଣା। କ୍ୟାମେରାରେ ଗାଡ଼ିଟି ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧:୨୫ ସମୟରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଉଥିବାର ଏବଂ ୧୧:୪୦ ସମୟରେ ପୁନର୍ବାର ଫେରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା।
ତଦନ୍ତରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ସ୍ୱରୂପ, ଏସଟିଏଫ୍(STF) ଅଧିକାରୀମାନେ ମୈତିଙ୍କ ଦୀଘା ସ୍ଥିତ ହୋଟେଲରେ ଚଢ଼ଉ କରି ସିସିଟିଭି ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଆଇନ ପ୍ରଣୟନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏହି ଡିଜିଟାଲ୍ ଫୁଟେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ଦିଗ୍ଧମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ଜଣାପଡ଼ିବ ଏବଂ ହୋଟେଲ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ିଟି ଏହି ଚୋରା ଚାଲାଣ ହୋଟେଲ୍ CCTV ଫୁଟେଜ୍ରୁ ଖୁଲାସା ହେଲା ଦିଘା ଡିଲ୍,ଓଡ଼ିଶା ଓରାଙ୍ଗୁଟାନ୍ ଚୋରାଚାଲାଣ ମାମଲାରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲା କଳା ରଙ୍ଗର (SUV) ଓ (Thar) ଗାଡ଼ି।
ଭୋଗରାଇର ବଡ଼ପାହି ଜଙ୍ଗଲରୁ ୫ଟି ଓରାଙ୍ଗୁଟାନ୍ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ଘଟଣା ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଚୋରାଚାଲାଣ ରାକେଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ (STF) ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ଉକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜଣେ ହୋଟେଲ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।