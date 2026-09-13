Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା,ଦିଘା ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କ ସହ...

Odisha News:ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା। ଏହି ଘଟଣା ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଚୋରା ଚାଲାଣ ମାମଲାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜଣେ ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି।ଓଡ଼ିଶା ବନ ବିଭାଗ,ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ (STF)ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟୁରୋ (WCCB)ର ମିଳିତ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ତଦନ୍ତରେ ହାୱଡ଼ାର ଆଣ୍ଡୁଲ୍ ନିବାସୀ ତଥା ଦୀଘାର 'ଗ୍ରାଣ୍ଡ ହେରିଟେଜ୍ ହୋଟେଲ'ର ମାଲିକ ଜୟନ୍ତ ମୈତିଙ୍କ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନଜର ରହିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 13, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 03:37 PM IST
Odisha News: ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା,ଦିଘା ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କ ସହ...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ୟୁଏଇ ଗସ୍ତ ସାରି ଫେରିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ୨.୪୩ ଲକ୍ଷ କୋଟି ନିବେଶର ଆଶା
2
3
4
5