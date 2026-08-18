Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha Vigilance: ୫ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର CDPO

ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର CDPO ମଧୁସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି। ଆଜି, ୧୮ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ରେ, ଏକ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଧରିଛି। ମଧୁସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର CDPO ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ସହ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରାଞ୍ଚଳ CDPOଙ୍କ ଅତିରିକ

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 18, 2026, 10:00 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 10:00 PM IST
Odisha Vigilance: ୫ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର CDPO
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
୨୬/୧୧ ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ଭାରତର ବଡ଼ ଝଟକା: ହାଫିଜ୍ ସୟିଦ ସମେତ ୬ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା
2
3
4
5