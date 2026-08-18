Odisha Vigilance: ୫ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର CDPO

ବାଲେଶ୍ୱର: ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର CDPO ମଧୁସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି। ଆଜି, ୧୮ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ରେ, ଏକ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଧରିଛି।
ମଧୁସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର CDPO ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ସହ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରାଞ୍ଚଳ CDPOଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ CDPOଙ୍କ ଅବସର ପରେ ତାଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜଣେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ୨୦୨୪ ମସିହାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରାଞ୍ଚଳ CDPO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭଡ଼ାରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜୁନ୍ ଓ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ର ଦୁଇ ମାସର ଭଡ଼ା ବିଲ୍ ବକେୟା ରହିଥିଲା। ପ୍ରତି ମାସ ୨୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଏହି ବିଲ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ।
ତେବେ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରି ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ CDPO ମଧୁସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନଥିବା ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ମିଳିବା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଟ୍ରାପ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ମଧୁସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା।
ତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ରାଶି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ମଧୁସ୍ମିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି (DA) ଦିଗରୁ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି।
ଏହି ଘଟଣାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର ୧୬/୨୦୨୬ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ, ୨୦୧୮ର ଧାରା ୭ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।