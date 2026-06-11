/Soumya Murder Case: ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା: ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଆସିଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ...

ବାଲିଅନ୍ତା: ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଏବେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଗୁରୁତର ଓ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି, ଯାହା ମାମଲାକୁ ଅଧିକ ସନ୍ଦେହଜନକ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ହୋଇଥିବା ଗଭୀର ଆଘାତ। ଏହି ଆଘାତ ଅତ୍ୟଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ କଠିନ ବସ୍ତୁରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ହେବାରୁ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ଶରୀରରେ ୨୧ଟି କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ:
ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଆଉ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଶରୀରରେ ମୋଟ ୨୧ଟି ସ୍ଥାନରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ମିଳିଛି। ଏହି କ୍ଷତଗୁଡ଼ିକ ଦେହର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏପରି ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ:
ଘଟଣା ସମୟରେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରାଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ, ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶରୀରରୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି।
ତଦନ୍ତ ଜାରି:
ପୋଲିସ ଏହି ହତ୍ୟା ମାମଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗକୁ ଗଭୀରତାର ସହ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ଘଟଣା ପଛରେ କାହାର ହାତ ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏତେ ନିର୍ମମ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟ ଓ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦାବି ଜୋରଦାର କରୁଛନ୍ତି।