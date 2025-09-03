Bamana Janma Niti:ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାମନ ଜନ୍ମ ନୀତି,ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2907535
Zee OdishaOdisha State

Bamana Janma Niti:ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାମନ ଜନ୍ମ ନୀତି,ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ

Bamana Janma Niti: ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଛି ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଲ ପକ୍ଷ ଦ୍ବାଦଶୀ ତିଥି।ଏ-ହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାମନ ଜନ୍ମ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏ-ଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବ।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Sep 03, 2025, 05:38 PM IST

Trending Photos

Bamana Janma Niti:ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାମନ ଜନ୍ମ ନୀତି,ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ

Bamana Janma Niti: ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଛି ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଲ ପକ୍ଷ ଦ୍ବାଦଶୀ ତିଥି।ଏ-ହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାମନ ଜନ୍ମ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏ-ଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବ।। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ବଢିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବାମନ ଜନ୍ମ ନୀତି,ପବିତ୍ରା ଲାଗି ଓ ଇନ୍ଦ୍ରଧ୍ବଜା ପୂଜା ଵିଧି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନଧୂପ ଛେକ ପରେ ପ୍ରାୟ ଅପରାହ୍ନ ୫ଟାରୁ ରାତି ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ  ପ୍ରାୟ ୫ ଘଣ୍ଟା ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ବାମନ ଜନ୍ମ ନୀତି ପରେ ପୁନର୍ବାର ଦର୍ଶନ ଚାଲୁରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। 

ALSO READ: DA Hike: ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର,ଦଶହରାରେ ଭେଟି ଦେବେ ସରକାର;ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଡିଏ?

ଅନ୍ୟପଟେ, ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ୬୯ ଅଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ସୁନିଆଁ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀନଅର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଥିବା କନକ ଦୂର୍ଗାାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ । କନକଦୂର୍ଗା, ଶ୍ୟାମାକାଳୀ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଓ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ପୁଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ଗଜପତି ମହାରାଜ୍ । ଦେବାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ପରେ ଶ୍ରୀନଅରରେ ସୁନିଆଁର ବିଶେଷ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।  ଏ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀନଅର ପକ୍ଷରୁ ନୂତନ ଅଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୂଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବ । 

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Bamana janma niti
Bamana Janma Niti:ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାମନ ଜନ୍ମ ନୀତି,ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ସାଧାରଣ
puri jagannath temple
ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନକୁ ଅନୁମୋଦନ, ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ…
Top 10 News Headlines
Top 10 News Today:ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର...
Odisha news
Odisha News: ପାରାଦ୍ଵୀପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦୁଇ ଦିନିଆ ମିଳିତ ସମରାଭ୍ଯାସ ସାଗର କବଚ-୨
odisha weather
ସତର୍କତା ଡେଇଁଲା ବୈତରଣୀ, ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ
;