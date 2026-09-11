Bank Strike on September 11 2026:ଆଜିଠୁ କେତେଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ୍, ଜାଣନ୍ତୁ?

Bank Strike on September 11 2026: ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦିନିକିଆ ଧର୍ମଘଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଧର୍ମଘଟ ହୋଇଛି। ସପ୍ତାହରେ ୫ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସମେତ ୩ ଦଫା ଦାବିରେ ଧର୍ମଘଟ। ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ୪ ଦିନ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।
ଆଜି,ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର, ଆଜି(ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧) ତାରିଖ ଧର୍ମଘଟ ପରେ, ଯାହା ଫଳରେ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହା ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖରେ ସାପ୍ତାହିକ ରବିବାର ଛୁଟି ରହିବ। ଧାର୍ମିକ ପର୍ବ ଯୋଗୁଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪(ଗଣେଶ ପୂଜା) ତାରିଖ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ରହିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ କାଉଣ୍ଟର କାମ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ତିନିରୁ ଚାରି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାହିଁକି ଧର୍ମଘଟ କରୁଛନ୍ତି?
ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାବି ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ। ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିଅନ୍ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଛୁଟି ସହିତ ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତାହ ଚାହୁଁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ,ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶନିବାର ଖୋଲା ରହିଥାଏ।
ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ଆପଣ ଘରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ?
ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ,କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। Google Pay, PhonePe, Paytm, ଏବଂ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା କିମ୍ବା ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବ।ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନଗଦ ଆବଶ୍ୟକ,ତେବେ ଆପଣ ନିକଟତମ ATM କିମ୍ବା ADWM ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। କାରଣ ନଗଦ ପୁନଃପୂରଣ ପୃଥକ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ।
କ୍ରେଡିଟ୍ ଏବଂ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପରି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସେବା ମଧ୍ୟ ବିନା ବାଧାରେ ଚାଲିବ: NEFT, RTGS, ଏବଂ IMPS ଭଳି ସୁବିଧା ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ପାଣି ବିଲ୍, ମୋବାଇଲ୍ ରିଚାର୍ଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନରେ କରାଯାଇପାରିବ।
ଡେବିଟ୍ ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି କିଣାକାଟା କିମ୍ବା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଦେୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ: ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ NEFT, RTGS ଏବଂ IMPS ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରିବେ। ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ ଏବଂ 24x7 ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ,ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ସ ଏବଂ SBI YONO ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନରେ ଚେକବୁକ୍ ଅନୁରୋଧ କରିପାରିବେ। ତଥାପି,ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କାମ କେବଳ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ କରାଯାଇପାରିବ,ତେବେ ଛୁଟିଦିନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କାମକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଭଲ।