Add Zee Business As A Preferred Source
App

Bank Strike on September 11 2026:ଆଜିଠୁ କେତେଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ୍, ଜାଣନ୍ତୁ?

Bank Strike on September 11 2026: ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦିନିକିଆ ଧର୍ମଘଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ୟୁନାଇଟେଡ୍‌ ଫୋରମ୍‌ ଅଫ୍‌ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନ୍‌ ପକ୍ଷରୁ ଧର୍ମଘଟ ହୋଇଛି। ସପ୍ତାହରେ ୫ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସମେତ ୩ ଦଫା ଦାବିରେ ଧର୍ମଘଟ। ରା‌ଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ୪ ଦିନ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 11, 2026, 11:42 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 11:42 AM IST
Bank Strike on September 11 2026:ଆଜିଠୁ କେତେଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ୍, ଜାଣନ୍ତୁ?

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Road Accident: ଅଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର! କାର୍ -ଟ୍ରକ୍ ଧ୍କକା;୮ ମୃତ
2
3
4
5