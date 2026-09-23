ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ PEO କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ବେହେରା ଗିରଫ

Vigilance Case: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ । ବରଗଡ଼ ଗାଇସିଲେଟ୍ ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଟାଭାଲ୍ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର PEO (ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ) ତଥା ଗୌରେନମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା PEO କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କୁ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ବରଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଚାରପତିଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ।
କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବହୁଳ ପରିମାଣର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ୨ଟି ବହୁତଳ ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠା (ମୋଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ୧୪,୫୦୦ ବର୍ଗଫୁଟ), ଗୋଟିଏ ମାର୍କେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଗୋଟିଏ ଗୋଦାମ ଘର, ୩୫ଟି ପ୍ଲଟ୍, ନଗଦ ୨.୯୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ, ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ 'ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ-୨୦୧୮' (Prevention of Corruption Act, 2018) ଅଧୀନରେ ମାମଲା ନଂ ୧୭/୨୦୨୬ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।