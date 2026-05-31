Trending Photos
Baranga IIC Transferred: ବାରଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଅଟକ ରଖି ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ଆଇଆଇସି ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କର ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ କଟକ ଡିସିପି ଅଫିସ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ପୁରୀଘାଟ ଥାନା ଆଇଆଇସି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କୁ ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ଆଇଆଇସି ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ପୋଲିସ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ତିନି ଦିନ ଧରି ବେଆଇନ ଭାବେ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିବା ସହ ମାଡ଼ମାରି କରି ଗୁରୁତର ଆହତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ ନକରାଇ ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଥିଲା।
ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଜନଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିବା ସହ ହରତାଳ କରି ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା।
ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ଆଇଆଇସି ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ବଦଳି ଆଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବଦଳିକୁ ନିୟମିତ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ତେବେ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ଓ ଜନଅସନ୍ତୋଷ ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି।
ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବାବେଳେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ପୀଡ଼ିତ ଯୁବକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।