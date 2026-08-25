Add Zee Business As A Preferred Source
App

ପିହୁ ନିଖୋଜ ନୁହେଁ ଚୋରି କରାଯାଇଛି- ଯାଜପୁର ସାଂସଦ

ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପିହୁ ନିଖୋଜ ନେଇ ଯାଜପୁର ସାଂସଦଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ବରୀ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବିଶ୍ବ ରଂଜନ ମଲ୍ଲିକ ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 25, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 02:17 PM IST
ପିହୁ ନିଖୋଜ ନୁହେଁ ଚୋରି କରାଯାଇଛି- ଯାଜପୁର ସାଂସଦ
Image Credit: କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କାହିଁକି, ମୁଁ ତ କହୁଛି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ କହିଛନ୍ତି ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Saurin Bhatt: ସୌରିନ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଝଟକା, ହଟିଲା ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା
2
3
4
5