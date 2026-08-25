ପିହୁ ନିଖୋଜ ନୁହେଁ ଚୋରି କରାଯାଇଛି- ଯାଜପୁର ସାଂସଦ

Pihu Missing Case: ପିହୁ ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେହେରା । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପିହୁ ନିଖୋଜ ନୁହେଁ ଚୋରି କରାଯାଇଛି, ହଜେଇ ଦିଆଯାଇଛି କହିଲେ । ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥାଣୁ ରହିବାରୁ ସତ କଣ ତାହା ପଦାକୁ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ । କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ତଦନ୍ତ ଭାର ଦିଆଗଲେ ସବୁ ସତ ପଦାକୁ ଆସିବ । ସେ ସମୟର ପୋଲିସ ଅଫିସର ଚଞ୍ଚକତା କରି ତଦନ୍ତକୁ ଚାପି ଦେଇଛନ୍ତି । IIC ସେତେବେଳେ FIRରେ ତାରିଖକୁ ଟାମ୍ପରିଂ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ସାଂସଦ । ବିନା ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠପୋଷକରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନିଖୋଜ ଭାବିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଏଥିରେ ସଂପୃକ୍ତି ରହିଛି ବୋଲି ରବିନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପିହୁ ନିଖୋଜ ନେଇ ଯାଜପୁର ସାଂସଦଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ବରୀ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବିଶ୍ବ ରଂଜନ ମଲ୍ଲିକ । କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କାହିଁକି, ମୁଁ ତ କହୁଛି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ କହିଛନ୍ତି । ଅଢେଇ ବର୍ଷ ପରେ ପିହୁ କଥା ମନେପଡିଲା କାହିଁକି ? ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ବିଫଳତାକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପ୍ରହସନ କରାଯାଉଛି ।