Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ଫୁଟବଲ୍ ମଇଦାନରେ ବାରିପଦା ବାଟାଲିୟନର ଦବଦବା, ହାତେଇଲା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି

ଫୁଟବଲ୍ ମଇଦାନରେ ବାରିପଦା ବାଟାଲିୟନର ଦବଦବା, ହାତେଇଲା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି

ଏହି ଅବସରରେ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଆଇନ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା) ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବିଜେତା ଦଳକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ରନର୍ସ-ଅପ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସମର୍ପଣ ଏବଂ ମନୋବଳକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଆୟୋଜକଗଣ ଏହି ପୋଲିସ ଫୁଟବଲ ଚାମ୍ପିୟନସିପକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 02, 2026, 10:23 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 10:23 PM IST
ଫୁଟବଲ୍ ମଇଦାନରେ ବାରିପଦା ବାଟାଲିୟନର ଦବଦବା, ହାତେଇଲା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
2
3
4
5