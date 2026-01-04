ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ବରୁଣେଶ୍ୱର ମେଳା, ୨ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ପାଇଁ ମହୋତ୍ସବ ବନ୍ଦ !

କେବଳ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ମହୋତ୍ସବ କରିବ ତାହା ନୁହେଁ । ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଏମପି, ବିଧାୟିକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ମହୋତ୍ସବ କରିବାକୁ ଚାହେଁ । ମହୋତ୍ସବଟି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳର ନୁହେଁ ଏହା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୋଲି ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି ।
ଯାଜପୁର: ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବିଂଝାରପୁରର ବରୁଣେଶ୍ୱର ମେଳା । ପ୍ରତିବର୍ଷ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ବରୁଣେଶ୍ୱର ମେଳା । ୫ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି, ଦୋକାନ ବଜାର, ଦୋଳି ସହ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଂଝାରପୁରବାସୀଙ୍କୁ ବେଶ୍ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଯୋଗାଏ । ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟର ପସରା ଖୋଲିଥାନ୍ତି ଏହି ମେଳାରେ । ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏହି ମେଳାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ । ବାବା ବରୁଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମେତ ମେଳା ବୁଲି ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ତେବେ ଗତବର୍ଷ ବରୁଣେଶ୍ୱର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ କାରଣରୁ ବରୁଣେଶ୍ୱର ମହୋତ୍ସବ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା । ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମାନ କାରଣରୁ ବରୁଣେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିବା ମହୋତ୍ସବ ବନ୍ଦ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।
ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସ୍ମୃତି ମଲ୍ଲିକ ଗଣମାଧ୍ୟକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବରୁଣେଶ୍ୱର ମେଳା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ହୁଏ ଯେଉଁ ବୈଠକରେ ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକା, ଏମପି ନିମନ୍ତ୍ରୀତ ହୁଅନ୍ତି । ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ । ସେମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିଦ୍ୟୁତ, ଖାଦ୍ୟ ସମେତ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ । ମେଳା କିପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କିପରି ମିଳିବ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା ହୁଏ । ଏଥିସହ ମହୋତ୍ସବ ଏବଂ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ । ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ଏମପିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେ ଆସିପାରିନଥିଲେ । ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ବୈଠକରେ ଏକ କମିଟି କରାଯାଏ । ବିଧାୟିକା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କମିଟି କରନ୍ତି । ଉକ୍ତ କମିଟି ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ପରିମିଶନ୍ ଆଣନ୍ତି । ଗତବର୍ଷ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପରମିଶନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ପରିମିଶନ ଦେଇନଥିଲେ । ଯେହେତୁ ମହୋତ୍ସବଟି ବିଂଝାରପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ତେଣୁ ଏଥର ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ପରମିଶନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିମିଶନ ଦେଇନାହାନ୍ତି । ଆଗକୁ ଦେବେ କି ନାହିଁ ତାହା ମୁଁ ଜାଣିନି । ମହୋତ୍ସବଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ହୋଇଥାଏ । କେବଳ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ମହୋତ୍ସବ କରିବ ତାହା ନୁହେଁ । ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଏମପି, ବିଧାୟିକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ମହୋତ୍ସବ କରିବାକୁ ଚାହେଁ । ମହୋତ୍ସବଟି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳର ନୁହେଁ ଏହା ସର୍ବଦଳୀୟ । ନିମନ୍ତ୍ରୀତ ଅତିଥିମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । କିନ୍ତୁ କିଛି କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମହୋତ୍ସବରେ ବାଧା ଉପୁଜିଛି । ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଯେଉଁଠି ବିବାଦ ଥାଏ ସେଠି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପରମିଶନ ଦିଆଯାଏ । ଗତବର୍ଷ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଚାହୁଁଥିଲେ ମହୋତ୍ସବ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ଏଥର କେହି ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିନଥିଲେ ହେଲେ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଆବେଦନ କଲୁ ତାପରଦିନ ସେମାନେ ଆବେଦନ କଲେ । ତେଣୁ ଏଥର ମହୋତ୍ସବ ହେବ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ । ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ମେଳା, ଯାତ୍ରା କରିପାରୁଛି ତେବେ ମହୋତ୍ସବ କଣ କରିପାରିବନି ? ଯଦି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପରମିଶନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମହୋତ୍ସବ ହେବ ।
ଅନ୍ୟପଟରେ ବରୁଣେଶ୍ୱର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ପୋଲଟି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ କରିବା ନେଇ ସରପଞ୍ଚ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି ।
