Odisha News: ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା ଗୋନାସିକାରେ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ,ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାଲାଭ କଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ

Odisha News: ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା ଗୋନାସିକାରେ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ କରି ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାଲାଭ କଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା ଭାବେ ପରିଚିତ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତିସ୍ଥଳ ଗୋନାସିକା ପୀଠରେ ଆଜି ପବିତ୍ର ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ଅବସରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ଠାରୁ ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାରୁଣୀ ଯାତ୍ରା । ପୂଣ୍ୟତୋୟା ବୈତରଣୀର ଦେବକୁଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପରେ, ମନୋହରୀ ଦୋକାନ, ମୀନାବଜାର, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍, ଏବଂ ଅପେରାର ଉଠାଇଥାନ୍ତି ଲୋକେ । ପଢନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ।
Odisha News: କେନ୍ଦୁଝରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା ଗୋନାସିକା । ପୂଣ୍ୟତୋୟା ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତିସ୍ଥଳ ଗୋନାସିକା ପୀଠ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଚଳଚଞ୍ଚଳ । ପବିତ୍ର ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ଅବସରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ଵରଙ୍କ ପୀଠ ନିକଟ ଦେବକୁଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶିଷଲାଭ କରିଥିଲେ । ଅମୃତବେଳା ସକାଳ ୧୦ଟା ୩୦ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେବକୁଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଥିଲେ ।
ପବିତ୍ର ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ଠାରୁ ଏଠାରେ ୪ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାରୁଣୀ ମେଳା । ଜୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତି ବସବାସ କରୁଥିବା ବଣଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼ ଘେରା ପରିବେଶରେ ଏଠାକାର ବାରୁଣୀ ମେଳାର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇବାକୁ ଛୁଟିଆସନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ମେଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ମନୋହରୀ ଦୋକାନ, ମୀନାବଜାର ବୁଲିବା ସହ, ଦୋଳି ଖେଳି, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଏବଂ ଅପେରା ର ମଜା ଉଠାଇଥାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ଏଠାରେ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ଓ ବାରୁଣୀ ମେଳାକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ୨୪ଘଣ୍ଟିଆ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା ଗୋନାସିକା ଭଳି ବଣଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବାରୁଣୀ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ସହ,ଆସନ୍ତା ୪ଦିନ ଧରି ବାରୁଣୀ ମେଳା ବୁଲିବାର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇବେ ।