Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୯୬୯ ଏକର ଜମିକୁ ନେଇ ଚାରୋଟି ନୂତନ ସହର ଯୋଜନାରେ ଘୋଷଣା କଲା ବିଡିଏ

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୯୬୯ ଏକର ଜମିକୁ ନେଇ ଚାରୋଟି ନୂତନ ସହର ଯୋଜନାରେ ଘୋଷଣା କଲା ବିଡିଏ

Odisha News: ଏହି ଯୋଜନାରେ ରାସ୍ତା, ଡ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ଉପଯୋଗୀତା ଭଳି ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରାୟ ୫୬୦ ଏକର ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଏବଂ ଦାସପୁର ମୌଜାକୁ କଭର କରୁଥିବା ସହର ଯୋଜନା ଯୋଜନା ନମ୍ବର ୮ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଯୋଜନାର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହାତକୁ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 17, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 05:02 PM IST
Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୯୬୯ ଏକର ଜମିକୁ ନେଇ ଚାରୋଟି ନୂତନ ସହର ଯୋଜନାରେ ଘୋଷଣା କଲା ବିଡିଏ

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Khageswar Dehuri: ‘ନବୀନ ମୋ ପିତା ସମାନ’, ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁ
Khageswar Deheri13 min ago
2
Narendra Modi28 min ago
3
Top 10 news52 min ago
4
Deputy Speaker1 hr ago
5
Puri srimandira1 hr ago