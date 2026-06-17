Odisha News: ଓଡ଼ିଶା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ODA) ଆଇନର ଧାରା ୨୩(୧)ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (BDA) ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିକାଶ ଯୋଜନା କ୍ଷେତ୍ର (BDPA) ରେ ଚାରୋଟି ନୂତନ ନଗର ଯୋଜନା (TP) ଯୋଜନା (TP ନମ୍ବର ୪୨-୪୫) ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ସହରୀକରଣ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ।
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ "ସମୃଦ୍ଧ ସହର" ଯୋଜନା ଏକ ରଣନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ସହରୀକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଆର୍ଥିକ ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ଗତିଶୀଳ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବାର କଳ୍ପନା କରେ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ସୁବିଧା ଏବଂ ସେବାର ସମନ୍ୱିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶକୁ ସହଜ କରିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସହରାଞ୍ଚଳ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ, BDA ପାତ୍ରପଡ଼ା ମୌଜାର କିଛି ଅଂଶକୁ ନେଇ ନଗର ଯୋଜନା ଯୋଜନା ନଂ ୪୨/୨୦୨୬ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯାହା ୩୩୦.୦୭ ଏକର ଜମିରେ, ସହର ଯୋଜନା ଯୋଜନା ନଂ ୪୩/୨୦୨୬ ଭଗବାନପୁର ମୌଜାର କିଛି ଅଂଶକୁ ନେଇ ୨୬୪.୩୩ ଏକର ଜମିରେ, ନଗର ଯୋଜନା ଯୋଜନା ନଂ ୪୪/୨୦୨୬ ବିଜିପୁର, ଭଗବାନପୁର, ବାଲିଆପଡା ଏବଂ କାଶୀପୁର ମୌଜାର କିଛି ଅଂଶକୁ ନେଇ ୨୯୦.୬୭ ଏକର ଜମିରେ ଏବଂ ନଗର ଯୋଜନା ଯୋଜନା ନଂ ୪୫/୨୦୨୬ ବିଜିପୁର ମୌଜାର କିଛି ଅଂଶକୁ ନେଇ ୮୩.୬୮ ଏକର ଜମିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ସାମୂହିକ ଭାବରେ, ଏହି ଚାରୋଟି ଯୋଜନା ୯୬୮.୭୫ ଏକର ଜମିକୁ ନେଇ ODA ଆଇନର ଧାରା ୨୩(୧) ଅନୁଯାୟୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଘୋଷଣା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସୁବିଧା ସହିତ ସହରାଞ୍ଚଳର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ବିକାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନଗର ଯୋଜନା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରେ।
ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତା, ଡ୍ରେନେଜ୍, ଜଳ ଯୋଗାଣ, ସ୍ୱେରେଜ୍, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନେଟୱାର୍କ, ସାର୍ବଜନୀନ ଉପଯୋଗୀତା, ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରଦାନ କରି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶକୁ ସହଜ କରିବା ସହିତ ଭୂମି ପୁନର୍ଗଠନ ଏବଂ ନଗର ଯୋଜନା ପ୍ଲଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିକାଶ ଲାଭର ସମାନ ବଣ୍ଟନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ନଗର ଯୋଜନା ଯୋଜନା ଢାଞ୍ଚା ଅଧୀନରେ, ଜମି ମାଲିକମାନେ ସାର୍ବଜନୀନ ସୁବିଧା ଏବଂ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ଇତ୍ୟାଦି ସାର୍ବଜନୀନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଜମିର ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ବାକି ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଜମି ସେମାନଙ୍କୁ ବିକଶିତ ଏବଂ ସେବାପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ଲଟ୍ ଭାବରେ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଏ। ଏହି ଅଭିନବ ଭୂମି ପୁଲିଂ ଏବଂ ପୁନଃଗଠନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂରକ୍ଷିତ ଜମିର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଆଧୁନିକ ସହରାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶର ଏକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଏବଂ ସମାନ ମଡେଲ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ।
BDA ପୂର୍ବରୁ ସହରରେ ନଗର ଯୋଜନା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଗ୍ରଗତି କରିସାରିଛି। ସହଜପୁର, ନାରାଗୋଡା, ସିଜିପୁଟ ଏବଂ ପାଇକରାପୁରକୁ କଭର କରୁଥିବା ନଗର ଯୋଜନା ନଂ ୧; ତମାଣ୍ଡୋ ଏବଂ ବିଜିପୁରକୁ କଭର କରୁଥିବା ନଗର ଯୋଜନା ନଂ ୨; ପାଇକରାପୁର ଏବଂ ନୁଗାଁକୁ କଭର କରୁଥିବା ସହର ଯୋଜନା ଯୋଜନା ନମ୍ବର ୩; ଏବଂ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପୁରକୁ କଭର କରୁଥିବା ସହର ଯୋଜନା ଯୋଜନା ନମ୍ବର ୪ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ୧,୫୭୭ ଏକର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରି ରହିଛି। ଏହି ଟିପି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜମି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ସେହି ସମୟରେ, ଏହି ଯୋଜନାରେ ରାସ୍ତା, ଡ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ଉପଯୋଗୀତା ଭଳି ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରାୟ ୫୬୦ ଏକର ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଏବଂ ଦାସପୁର ମୌଜାକୁ କଭର କରୁଥିବା ସହର ଯୋଜନା ଯୋଜନା ନମ୍ବର ୮ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଯୋଜନାର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହାତକୁ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି।
ସମୃଦ୍ଧ ସହର ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ସହର ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଏହାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଜାରି ରଖି, ବିଡିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିକାଶ ଯୋଜନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ୧୬ ଟି ସହର ଯୋଜନା ଯୋଜନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରୁଛି, ଏବଂ ଓଡିଏ ଆଇନର ଧାରା ୨୩(୧) ଅନୁଯାୟୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଘୋଷଣା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଜାରି କରାଯିବ। ଧାରା ୨୩(୧) ଅନୁଯାୟୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଘୋଷଣା, ଆଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଏହାର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନର ଉନ୍ନତ ଗୁଣବତ୍ତା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ, ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ବାସଯୋଗ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିଗରେ BDAର ପ୍ରୟାସରେ ଆଉ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ।