Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ BDA ପୂର୍ବତନ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରାଧିକରଣ (BDA)ର ଆବଣ୍ଟନ ବିଭାଗର ପୂର୍ବତନ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ) ତାରିଣୀ ଚରଣ ଦାସଙ୍କୁ ଏକ ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 14, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 04:04 PM IST
ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ BDA ପୂର୍ବତନ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର
Image Credit: ବିଡିଏ ଆବଣ୍ଟନ ବିଭାଗର ପୂର୍ବତନ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ତାରିଣୀ ଚରଣ ଦାସଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇ ୩ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସରକାରୀ ଜମିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ରୋକିବାକୁ ରାଜସ୍ୱ ସଚିବଙ୍କ ଚିଠି
2
3
4
5