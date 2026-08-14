ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ BDA ପୂର୍ବତନ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକ୍ରମରେ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରାଧିକରଣ (BDA)ର ଆବଣ୍ଟନ ବିଭାଗର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ)ଙ୍କୁ ଏକ ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି।
ଆଜି, ଅଗଷ୍ଟ ୧୪, ୨୦୨୬, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଡିଏ ଆବଣ୍ଟନ ବିଭାଗର ପୂର୍ବତନ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ତାରିଣୀ ଚରଣ ଦାସଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇ ୩ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ପିସି ଆଇନ, ୧୯୮୮ର ଧାରା ୧୩(୨) ସହିତ ୧୩(୧)(ଘ)/୭ ପଢିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି । ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା ଯେ, ସେ ଘରର ମାଲିକାନା ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କଠାରୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି, ଭିଜିଲାନ୍ସ, ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଡିଏର ପୂର୍ବତନ ଆବଣ୍ଟନ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ତାରିଣୀ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ପେନସନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିବ।