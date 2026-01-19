Odisha News: ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନୂଆପଡ଼ ବିଡିଓଙ୍କୁ ମାଡ଼

Advertisement
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୂଆପଡ଼ା ବିଡିଓ ରୋହିତ ଭୋଇଙ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଶ୍ରୀ ଭୋଇ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି।  ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭଇସାଟାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ତେବେ ବିବାଦ ବଢିବାରୁ ଆଜି କିଛି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ହୋହଲ୍ଲା

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 19, 2026, 02:04 PM IST

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୂଆପଡ଼ା ବିଡିଓ ରୋହିତ ଭୋଇଙ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଶ୍ରୀ ଭୋଇ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। 

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭଇସାଟାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ତେବେ ବିବାଦ ବଢିବାରୁ ଆଜି କିଛି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ହୋହଲ୍ଲା କରିଥିଲା। ହୋ ହଲ୍ଲା କରିବା ମଧ୍ୟରେ ବିଡିଓ ଶ୍ରୀ ଭୋଇଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିଥିଲେ। ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ବଢିଯିବାରୁ ଶ୍ରୀ ଭୋଇଙ୍କ ଉପରକୁ ଉକ୍ତ ଯୁବକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ବିଡିଓ ଶ୍ରୀ ଭୋଇ। 

ମାମଲା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବିଡିଓଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଗିରଫଦାରୀ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଡିଆଇଜି କେଭି ସିଂ। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀମାନେ କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି।  

Prabhudatta Moharana

