Add Zee Business As A Preferred Source
App

ନୀଳଗିରିରେ ଭାଲୁ ଆତଙ୍କ: ବିଲକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣରେ ୨ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଲକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଓ ଜଣେ ମହିଳା ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ନୀଳଗିରି ଥାନା ଅଧୀନ ଦ୍ୱାରିକା ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଲକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଏକ ଭାଲୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 13, 2026, 10:38 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 10:38 AM IST
ନୀଳଗିରିରେ ଭାଲୁ ଆତଙ୍କ: ବିଲକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଦିଲ୍ଲୀରେ ‘ଜନ୍ତର-ମନ୍ତର ସିଜନ-୨’ ପୂର୍ବରୁ ବିବାଦ, ପାର୍କରେ ବୈଠକକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ
2
3
4
5