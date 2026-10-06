/ବେଦକ୍ଷତା : ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ମାର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନଙ୍କର ଏକ ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ସଠିକ୍ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରଚୁର ଥିବାବେଳେ, ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମାର୍ଗ ବେଳେବେଳେ ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇଥାଏ । ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଏହାର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପଦକ୍ଷେପ 'ବେଦକ୍ଷତା’ ଜରିଆରେ ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହାର ଆଖପାଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପ-ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଦକ୍ଷତା, ପରିଦର୍ଶନ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯାହା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବ।
ସୋସିଓ-ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟି (SEEDS)ର ସହଭାଗିତାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା, ବେଦକ୍ଷତା ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ୍ ମରାମତି, ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଅପରେସନ୍, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ସେବା, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମରାମତି ପରି ବ୍ୟବସାୟରେ ତାଲିମ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ କରେ । ବ୍ୟବସାୟଭିତ୍ତିକ ତାଲିମ ବ୍ୟତୀତ, ଭେଦକ୍ଷତା ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିକଶିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିଗତ ପରିବେଶରେ ଗତି କରିବାକୁ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଜୀବିକା ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ।
ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ଦର୍ଶାଇ, ସୁଶ୍ରୀ ଗୋମତୀ ମହାକୁଲ, ଯିଏକି ବେଦକ୍ଷତା ଅଧୀନରେ ସିଲାଇ ମେସିନ୍ ଅପରେଟର ତାଲିମ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାହି ଏକ୍ସପୋର୍ଟସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତି: "ବେଦକ୍ଷତା ମୋତେ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଥିଲା। ମୋର ପ୍ରଥମ ଚାକିରି ପାଇବା ମୋ ପାଇଁ ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ଏବଂ ଏହା ମୋତେ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ଆଶାବାଦୀ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ।"
ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ତାଲିମ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ କରି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜା ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ସର୍ଭିସ୍ ସହିତ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପରେ, ଶ୍ରୀ ସଲିମ୍ ଟୁପୁନ କହିଛନ୍ତି: "ଏକ ବୈଷୟିକ ବ୍ୟବସାୟ ଶିଖିବା ମୋତେ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଗ ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସପୋଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ମୋତେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଦକ୍ଷତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ଏବଂ ମୋତେ ନିଜକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଏବଂ ମୋ ପରିବାରର ଆକାଂକ୍ଷାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ।
ବେଦକ୍ଷତାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ, ଯେଉଁମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସମୟରେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ବୈଷୟିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିଗତତା, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀ ସଚେତନତା ବିକଶିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶର ବିକାଶରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ।
ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରି ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଦାସ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମ୍ୟାନେଜର, ଭେଦକ୍ଷତା କୁହନ୍ତି, "ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଚ୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଏକ ହୋଇଥାଏ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବା, କାମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ନିଜର ତାଲିମକୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଦେଖିବା ସନ୍ତାଷଜନକ ହୋଇଥାଏ । ସେମାନଙ୍କର ସଫଳତା କେବଳ ବେଦକ୍ଷତା ମାଧ୍ୟମରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସୁଯୋଗକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ଉନ୍ନତ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏବଂ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ।
ବେଦକ୍ଷତାର ପ୍ରଭାବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିବାବେଳେ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେ ଅଧିକ ଯୁବକମାନେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରନ୍ତି, ରୋଜଗାର ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ, ଅଧିକ ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି । ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ୧୬,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପ-ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ତାଲିମ ହାସଲ କରିବାରେ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା ପାଇଁ ମାର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି।
ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଗର୍ଜନଜୋର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସୁଶ୍ରୀ ସୁନନ୍ଦା କାଲୋ କହନ୍ତି, "ଆମେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଛୁ। ଯେତେ ଅଧିକ ଯୁବକମାନେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମାଜର ଆଗକୁ ଆସି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ଏବଂ ନିଜ ତଥା ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ପ୍ରୟାସକୁ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ।
ଅନେକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଯୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ମଜବୁତ କରିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାରେ ସକ୍ଷମ କରିଛି। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜସ୍ୱ ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ତଥା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି।
ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଏହାର ଗୋଷ୍ଠୀ ବିକାଶ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଜୀବିକା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ୧୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ବେଦକ୍ଷତା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ, ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ନିର୍ମାଣ, ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବା ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଏକ ଉନ୍ନତ ଭବିଷ୍ୟତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟତା ଜାରି ରଖିଛି।