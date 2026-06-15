Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha News: ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୁଲିଗଲେ ସରକାର! ମଧୁବାବୁ ପେନ୍‌ସନ୍‌ ଯୋଜନାରୁ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ ପଡୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ

Odisha News: ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୁଲିଗଲେ ସରକାର! ମଧୁବାବୁ ପେନ୍‌ସନ୍‌ ଯୋଜନାରୁ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ ପଡୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ

Odisha News (ସମ୍ବଲପୁର/ ଅଜୟ ନାଥ): ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୁଲିଗଲା ବିଜେପି ସରକାର । ବୃଦ୍ଧ,ବିଧବା ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ବଡ଼ ଧୋକା ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 15, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 03:09 PM IST
Odisha News: ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୁଲିଗଲେ ସରକାର! ମଧୁବାବୁ ପେନ୍‌ସନ୍‌ ଯୋଜନାରୁ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ ପଡୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Heavy Rain Alert: ଏଲ୍ ନିନୋର ଭୟ! ବର୍ଷା-ଗରମର ଡବଲ୍ ଅଟାକ୍, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ...
weather report0 min ago
2
Actor Anubhav Mohanty12 min ago
3
Odisha news21 min ago
4
odisha school reopening1 hr ago
5
Zee Entertainment Enterprises Ltd1 hr ago