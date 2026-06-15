Odisha News (ସମ୍ବଲପୁର/ ଅଜୟ ନାଥ): ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୁଲିଗଲା ବିଜେପି ସରକାର । ବୃଦ୍ଧ,ବିଧବା ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ବଡ଼ ଧୋକା । ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଇଂ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଜି ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ବୃଦ୍ଧ, ବିଧବା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ଅସହାୟ ହିତାଧିକାରୀ ଗତ ତିନି ମାସ ଧରି ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା (MBPY) ଅଧୀନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଚଳାଇବାର ଏକମାତ୍ର ଆଧାର, ସେହି ଭତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଓ ଚିନ୍ତାଜନକ।
ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଇଂ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବୃଦ୍ଧ, ବିଧବା ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଖାଇ ଭୋଟ ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇ ସତ୍ତାକୁ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା, ବରଂ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ମିଳୁଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ।ଇଂ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ କଥା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ-ପାତାଳ ତଫାତ ରହିଛି। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଗରିବ, ବୃଦ୍ଧ ଓ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ନାମରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ସରକାର ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାସୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଭତ୍ତା ନମିଳିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଔଷଧ କିଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଧବା ମହିଳାମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ଚରମ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ସରକାର ନିଜକୁ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ବୋଲି ଦାବି କରୁଛି, ସେହି ସରକାର ଆଜି ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଅବହେଳା କରୁଛି। ଏହା କେବଳ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଫଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ ସମାଜର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗ ପ୍ରତି ଏକ ଅମାନବୀୟ ମନୋଭାବର ପ୍ରତିଫଳନ।ବିଜେପି ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା, ତାହାର ଜବାବ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ କେବେ ଲାଗୁ ହେବ? ଗତ ତିନି ମାସ ଧରି ଭତ୍ତା କାହିଁକି ବନ୍ଦ ରହିଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଭୁଲିଯିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ।ଇଂ ପୂଜାରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ ବକେୟା ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନରେ ହୋଇଥିବା ବିଳମ୍ବର କାରଣ ସାର୍ବଜନୀନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ମାସିକ ୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ସମ୍ବଲପୁର ର ବିଶ୍ବପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ।