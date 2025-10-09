ବେଙ୍ଗାଳୁରୁରୁ ଗୌହାଟି ଯାଉଥିଲା ବିମାନ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଲା ଜରୁରୀ ଅବତରଣ

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ-ଗୌହାଟି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଛି
Trending Photos
Flight Emergency Landing: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଗୌହାଟି ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବିମାନ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଥିଲା । ଉକ୍ତ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା କାରଣରୁ ବିମାନ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ବିମାନବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ପୁରୁଷ ଯାତ୍ରୀ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିବା କ୍ର୍ୟୁ ମେମ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ୧୭୪ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଉକ୍ତ ବିମାନଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ପାଇଲଟ୍ ତୁରନ୍ତ BPIA ର ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ (ATC) ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲେ।
ଖବର ମୁତାବତ ବିମାନଟି ଗୁରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୪:୫୩ ରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା । ବିମାନବନ୍ଦରରେ ନିୟୋଜିତ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ବିମାନରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ମିଳିବା ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପରେ, ବିମାନଟି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲକ୍ଷସ୍ଥଳକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିମାନଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା୧୫ ରେ ଗୌହାଟି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଏନେଇ ଜଣେ ବିମାନବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି ।
ବିମାନ କ୍ରୁ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିମାନରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା। ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ବିମାନ କମ୍ପାନୀର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ।
Also Read- Gold Rate: ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ରୂପା, ଜାଣନ୍ତୁ ସୁନା ଦର ବିଷୟରେ
Also Read- 8th pay commission: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର !