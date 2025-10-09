Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2955018
Zee OdishaOdisha State

ବେଙ୍ଗାଳୁରୁରୁ ଗୌହାଟି ଯାଉଥିଲା ବିମାନ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଲା ଜରୁରୀ ଅବତରଣ

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ-ଗୌହାଟି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଛି

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Oct 09, 2025, 09:11 PM IST

Trending Photos

ବେଙ୍ଗାଳୁରୁରୁ ଗୌହାଟି ଯାଉଥିଲା ବିମାନ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଲା ଜରୁରୀ ଅବତରଣ

Flight Emergency Landing: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଗୌହାଟି ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବିମାନ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଥିଲା । ଉକ୍ତ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା କାରଣରୁ ବିମାନ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ବିମାନବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ପୁରୁଷ ଯାତ୍ରୀ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିବା କ୍ର୍ୟୁ ମେମ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ୧୭୪ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଉକ୍ତ ବିମାନଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ପାଇଲଟ୍ ତୁରନ୍ତ BPIA ର ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ (ATC) ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲେ।

ଖବର ମୁତାବତ ବିମାନଟି ଗୁରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୪:୫୩ ରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା । ବିମାନବନ୍ଦରରେ ନିୟୋଜିତ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ବିମାନରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ମିଳିବା ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପରେ, ବିମାନଟି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲକ୍ଷସ୍ଥଳକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିମାନଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା୧୫ ରେ ଗୌହାଟି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଏନେଇ ଜଣେ ବିମାନବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି ।

ବିମାନ କ୍ରୁ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିମାନରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା। ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ବିମାନ କମ୍ପାନୀର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ।

Also Read- Gold Rate: ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ରୂପା, ଜାଣନ୍ତୁ ସୁନା ଦର ବିଷୟରେ

Also Read- 8th pay commission: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର !

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Entertainment News
'ଭାଗ୍ୟରେଖା’ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କାହାଣୀ ନୂଆ ପିଢ଼ିର
India UK Missile Deal
ଭାରତ-ବ୍ରିଟେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ୪୬୮ ନିୟୁତ ଡଲାରର ଚୁକ୍ତି, ସେନାକୁ ମିଳିବ ହାଲୁକା ମଲ୍ଟିରୋଲ୍ ମିସାଇଲ୍
Odia News
ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଡିଜିପି
ChatGPT online upi payments
ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦୁନିଆରେ ChatGPT, ଏହି ଇ-କମର୍ସ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷଣ
Nobel Prize in Literature 2025
Nobel Prize 2025: ହଙ୍ଗେରୀର ଏହି ଲେଖକଙ୍କୁ ମିଳିବ ସାହିତ୍ୟରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର