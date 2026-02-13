Advertisement
ପ୍ରେମ, ପ୍ରତାରଣା ଓ ବ୍ଲାକମେଲ୍: ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍ ଧମକ ଦେଇ ଗିରଫ ହେଲେ ଅବକାରୀ ASI

ପ୍ରେମ, ପ୍ରତାରଣା ଓ ବ୍ଲାକମେଲ୍: ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍ ଧମକ ଦେଇ ଗିରଫ ହେଲେ ଅବକାରୀ ASI

 ପୋଲିସ ହାତରେ ଏବେ ଜଣେ 'ଖାକି' ପୋଷାକଧାରୀ ପ୍ରତାରକ। ପ୍ରେମ ଓ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଠକିବା ସହ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଫଟୋ ରଖି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଜଣେ ଏଏସଆଇ (ASI)ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଇବର ଥାନା ପୋଲିସ। 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 13, 2026, 09:39 PM IST

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ପୋଲିସ ହାତରେ ଏବେ ଜଣେ 'ଖାକି' ପୋଷାକଧାରୀ ପ୍ରତାରକ। ପ୍ରେମ ଓ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଠକିବା ସହ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଫଟୋ ରଖି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଜଣେ ଏଏସଆଇ (ASI)ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଇବର ଥାନା ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଯିଏ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକ ଅବକାରୀ ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି।

ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅବକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗରେ ପ୍ରାୟ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଜରିଆରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ନିଜ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଇଥିଲେ।

ଫଟୋ ଦେଖାଇ ଲୁଟୁଥିଲେ ଟଙ୍କା:
ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେବା ପରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୌଶଳକ୍ରମେ ଯୁବତୀଙ୍କର କିଛି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଫଟୋ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅସଲ ଖେଳ। ସେହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଇରାଲ୍ କରିଦେବା ଭୟ ଦେଖାଇ ସେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବା ସହ ବାରମ୍ବାର ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। ଭୟରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଫୋନ୍-ପେ (PhonePe) ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ ୪୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।

ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:
ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଲୋଭ ଏତିକିରେ ଅଟକି ନଥିଲା। ସେ ପୁଣି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିବାରୁ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଯୁବତୀ ଜଣକ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଇବର ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରି ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା।

ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ: "ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି।"

ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଏଭଳି ନୀଚ କାମ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି।

