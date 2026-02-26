Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3123841
Zee OdishaOdisha Stateଡିଜେ ଗାଡ଼ି ପୋଲିସର କଡ଼ା ନଜର; ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହେବ ଜବତ

ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ପୋଲିସର କଡ଼ା ନଜର; ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହେବ ଜବତ

Berhampur Police: ସହରରେ ଏଣିକି ଆଉ ମନଇଚ୍ଛା ଡିଜେ ବଜାଇ କିମ୍ବା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ।

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 26, 2026, 10:52 PM IST

Trending Photos

Berhampur News
Berhampur News

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ସହରରେ ଏଣିକି ଆଉ ମନଇଚ୍ଛା ଡିଜେ ବଜାଇ କିମ୍ବା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। ବିବାହ ଋତୁରେ ଡିଜେ ଗାଡ଼ିର କାନଫଟା ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଏବେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍‌କୁ ଆସିଛି।

କ’ଣ ରହିଛି ନୂଆ ନିୟମ?
ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକାଳ ୬ଟାରୁ ରାତି ୧୦ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶବ୍ଦର ସୀମା ୫୫ ଡେସିବେଲ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଜରୁରୀ। ବିଶେଷ କରି ଡାକ୍ତରଖାନା, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ କୋର୍ଟ କଚେରିର ୧୦୦ ମିଟର ପରିଧିକୁ 'ସାଇଲେନ୍ସ ଜୋନ୍' ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ସଂପୃକ୍ତ ଡିଜେ ମାଲିକ ଓ ଆୟୋଜକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବ।

ବିନା ଅନୁମତିରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କଲେ ବିପଦ
ଏଣିକି କୌଣସି ବି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୋଲିସଠାରୁ ଆଗୁଆ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ।

Add Zee News as a Preferred Source
  •   ରୁଟ୍ ଓ ସମୟ: କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଏବଂ କେତେ ସମୟରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯିବ, ତାହା ପୋଲିସ ସ୍ଥିର କରିବ।
  •   ଆଲୋକ ଓ ସାଉଣ୍ଡ: ଡିଜେ ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅତ୍ୟଧିକ ତୀବ୍ର ଆଲୋକ (Glare lights) ଏବଂ ବେଆଇନ ମୋଡିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି।
  •   ଜବତ ପ୍ରକ୍ରିୟା: ଯଦି କୌଣସି ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ନିୟମ ବାହାରେ ବାଜୁଥିବାର ଧରାପଡ଼େ, ତେବେ ପୋଲିସ ଓ ଆରଟିଓ (RTO) ମିଳିତ ଭାବେ ସେହି ଗାଡ଼ିକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜବତ କରିବେ।

ପୋଲିସର ଅନୁରୋଧ: ଶିଶୁ, ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା ଏବଂ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସହରବାସୀ ଏହି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Berhampur Police
ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ପୋଲିସର କଡ଼ା ନଜର; ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହେବ ଜବତ
Jajpur Police
ଯାଜପୁରରେ ୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ: ପୋଲିସ ଜାଲରେ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ
Nikita murder case
ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିକିତା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା: ସ୍ୱାମୀ ଲିପନ ସାହୁଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ
Paradip Port
ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ହେବ 'ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହବ୍': ୭୯୭ କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ମଞ୍ଜୁରୀ
Mahanadi Water Disputes Tribunal
ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଟିମ୍: ମହାନଦୀ ଅବବାହିକା ବୁଲି ସ୍ଥିତି ପରଖିବେ ସଦସ୍ୟ