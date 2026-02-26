ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ପୋଲିସର କଡ଼ା ନଜର; ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହେବ ଜବତ

Berhampur Police: ସହରରେ ଏଣିକି ଆଉ ମନଇଚ୍ଛା ଡିଜେ ବଜାଇ କିମ୍ବା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ।
Trending Photos
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ସହରରେ ଏଣିକି ଆଉ ମନଇଚ୍ଛା ଡିଜେ ବଜାଇ କିମ୍ବା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। ବିବାହ ଋତୁରେ ଡିଜେ ଗାଡ଼ିର କାନଫଟା ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଏବେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍କୁ ଆସିଛି।
କ’ଣ ରହିଛି ନୂଆ ନିୟମ?
ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକାଳ ୬ଟାରୁ ରାତି ୧୦ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶବ୍ଦର ସୀମା ୫୫ ଡେସିବେଲ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଜରୁରୀ। ବିଶେଷ କରି ଡାକ୍ତରଖାନା, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ କୋର୍ଟ କଚେରିର ୧୦୦ ମିଟର ପରିଧିକୁ 'ସାଇଲେନ୍ସ ଜୋନ୍' ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ସଂପୃକ୍ତ ଡିଜେ ମାଲିକ ଓ ଆୟୋଜକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବ।
ବିନା ଅନୁମତିରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କଲେ ବିପଦ
ଏଣିକି କୌଣସି ବି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୋଲିସଠାରୁ ଆଗୁଆ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ପୋଲିସର ଅନୁରୋଧ: ଶିଶୁ, ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା ଏବଂ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସହରବାସୀ ଏହି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ।