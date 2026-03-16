Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3142645
Zee OdishaOdisha StateOdisha News: ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡି଼ଛି ଭଦ୍ରକ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ

Odisha News: ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡି଼ଛି ଭଦ୍ରକ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ

ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡି଼ଛି ଭଦ୍ରକ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ। ନବନିଯୁକ୍ତ କଲେଜ ଅଧକ୍ଷ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଚଳାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଦୁଇ ଦିନ ହେବ କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତି ଲାଗିରହିଛି। ତୁରନ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଛାଡିବା ଦାବୀ କରି ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କଲେଜ ପରିସରରେ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ କଲେଜ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଧ

Written By  Priyambada Rana|Reported By: Abhaya mohanty|Last Updated: Mar 16, 2026, 02:12 PM IST

Trending Photos

Odisha News: ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡି଼ଛି ଭଦ୍ରକ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ

Odisha News: ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡି଼ଛି ଭଦ୍ରକ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ। ନବନିଯୁକ୍ତ କଲେଜ ଅଧକ୍ଷ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଚଳାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଦୁଇ ଦିନ ହେବ କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତି ଲାଗିରହିଛି। ତୁରନ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଛାଡିବା ଦାବୀ କରି ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କଲେଜ ପରିସରରେ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ କଲେଜ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଗକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ କଲେଜରେ ପାଠପଢା ଠପ ହୋଇଯାଇଛି। 

ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଭଦ୍ରକ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଖାଲି ପଡିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ମାସ ୧ ତାରିଖରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ନୂତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ପରେ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜାତିଆଣ ଆକ୍ଷେପ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ଠାରୁ କଲେଜରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି।

 ଗତକାଲି ଟାୟାର ଜାଳି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି କଲେଜ ପରିସରରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କେତେକ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଡ ଛାଡିବାକୁ ଦାବୀ କରିବା ସହ ଏହା ନହେଲେ ଆହୁରି ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହେବ ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କଲେଜ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନଜରର ରଖି ଆଜି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କର୍ତ୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ୱାନ ଟୁ ୱାନ ଆଲୋଚନା କରି ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିରେ ତଦନ୍ତ ପରେ ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha News: ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡି଼ଛି ଭଦ୍ରକ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ
