Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /School Holiday: ଆସନ୍ତାକାଲି ଭଦ୍ରକରେ ୫ଟି ବ୍ଲକର ୧୨୬ ସ୍କୁଲ୍‌ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ

School Holiday: ଆସନ୍ତାକାଲି ଭଦ୍ରକରେ ୫ଟି ବ୍ଲକର ୧୨୬ ସ୍କୁଲ୍‌ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ

School Holiday: ଭଦ୍ରକରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଚାଲୁଥିବା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପାଞ୍ଚଟି ବ୍ଲକର ୧୨୬ଟି ସ୍କୁଲକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Aug 19, 2026, 10:47 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 10:47 PM IST
School Holiday: ଆସନ୍ତାକାଲି ଭଦ୍ରକରେ ୫ଟି ବ୍ଲକର ୧୨୬ ସ୍କୁଲ୍‌ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
Image Credit: ଆସନ୍ତାକାଲି ଭଦ୍ରକରେ ୫ଟି ବ୍ଲକର ୧୨୬ ସ୍କୁଲ୍‌ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today:ଡ.ଆଶୁତୋଷ ପରିଡ଼ା ପାଇବେ ୪୭ତମ ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର, ହକି ବିଶ୍ବକପ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତ
2
3
4
5