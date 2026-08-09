Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଭଦ୍ରକରେ ବଢ଼ୁଛି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା! ଉପରମୁହାଁ ସାଳନ୍ଦୀ-ବୈତରଣୀ ଜଳସ୍ତର

ରାଜଘାଟରେ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୧୭ ଫୁଟ୍ ରହିଛି। ଏବେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ପ୍ରାୟ ୧୬ ଫୁଟ୍‌ରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଠାରୁ ଜଳସ୍ତର ଅଳ୍ପ ତଳେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ବଢ଼ୁଥିବା ଜଳସ୍ତର ଯୋଗୁଁ ଭଦ୍ରକ, ତିହିଡ଼ି ଓ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ୍‌ର ଏକାଧିକ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 09, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 08:42 AM IST
ଭଦ୍ରକରେ ବଢ଼ୁଛି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା! ଉପରମୁହାଁ ସାଳନ୍ଦୀ-ବୈତରଣୀ ଜଳସ୍ତର
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Heavy Rain Alert: ଝଡ଼-ପବନ ସହ ମୁଷଳଧାରା ବର୍ଷା! ଏହା ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ IMDର ଆଲର୍ଟ
2
3
4
5