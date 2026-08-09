ଭଦ୍ରକରେ ବଢ଼ୁଛି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା! ଉପରମୁହାଁ ସାଳନ୍ଦୀ-ବୈତରଣୀ ଜଳସ୍ତର

ଭଦ୍ରକ: ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ସାଳନ୍ଦୀ ଓ ବୈତରଣୀର ଜଳସ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ିଚାଲିଛି। ଯଦିଓ ଉଭୟ ନଦୀ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବିପଦ ସଙ୍କେତ ତଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି।
ରାଜଘାଟରେ ବଢ଼ୁଛି ସାଳନ୍ଦୀ:
ରାଜଘାଟରେ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୧୭ ଫୁଟ୍ ରହିଛି। ଏବେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ପ୍ରାୟ ୧୬ ଫୁଟ୍ରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଠାରୁ ଜଳସ୍ତର ଅଳ୍ପ ତଳେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ବଢ଼ୁଥିବା ଜଳସ୍ତର ଯୋଗୁଁ ଭଦ୍ରକ, ତିହିଡ଼ି ଓ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ୍ର ଏକାଧିକ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ବୈତରଣୀ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ନିକଟରେ:
ସେହିପରି ଆଖୁଆପଦାରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୧୮.୩୩ ମିଟର ରହିଛି। ଏବେ ଏଠାରେ ବୈତରଣୀର ଜଳସ୍ତର ୧୮.୦୩ ମିଟରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଠାରୁ ଜଳସ୍ତର ମାତ୍ର କିଛି ତଳେ ଥିବାରୁ ନଦୀକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି।
ବୈତରଣୀର ବଢ଼ୁଥିବା ଜଳସ୍ତର ଯୋଗୁଁ ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ଓ ଧାମନଗର ବ୍ଲକ୍ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନଜର:
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଲେ ଉଭୟ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। ଫଳରେ ନଦୀକୂଳିଆ ଓ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଶିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଓ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଜରୁରୀ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଳନ୍ଦୀ ଓ ବୈତରଣୀ ଉଭୟ ନଦୀ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ତଳେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳସ୍ତରର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଶାସନ ଓ ନଦୀକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି।