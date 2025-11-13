Childrens Fest Suravi:ସୁରଭିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ କେଏମ.ଭାଲିଆସାହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ

Childrens Fest Suravi (ଗଜପତି,ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପୁଜାରୀ): ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ସୁରଭିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କେ.ଏମ.ଭାଲିଆସାହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କଳା ଓ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ସହ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ‘ସୁରଭି – ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ’। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗାଁ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଖଣ୍ଡ, ଜିଲ୍ଲା ଓ ଶେଷରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ।
ସୁରଭି ମହୋତ୍ସବରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଭାଷଣ, ସଙ୍ଗୀତ, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ନୃତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର କୌଶଳ ଓ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଅବସର ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ସାହିତ୍ୟକ ମାନସିକତାର ବିକାଶରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମଞ୍ଚ ହେଇଉଛି।
ଏହି ବର୍ଷ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ରା.ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପି.ଏମ. ଶ୍ରୀ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, କେ.ଏମ. ଭାଲିଆସାହି ର ଦୁଇ ଜଣ କଳାସାଧକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀମାନ୍ ମଣ୍ଟୁ ରଇତ (ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ) ଓ ସୁଶ୍ରୀ ପ୍ରିୟା ଗମାଙ୍ଗ (ନବମ ଶ୍ରେଣୀ) ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ସୁରଭିରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଏହି ଦୁଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଆଞ୍ଚଳିକ ସଉରା ଭାଷାରେ ଗଳ୍ପ ଓ ଗୀତ ରଚନା କରି ସାହିତ୍ୟ ସୃଜନୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସଫଳତାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଶିଅଳ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିଲେ। ସେଥିସହ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଟି. ବିଦିକ, ଯିଏ ସାହିତ୍ୟ ସୃଜନୀ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରେରଣା ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଯୋଗାଇ ଏହି ସଫଳତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇଛନ୍ତି। ସହଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦଳବେହେରା ଓ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ସମଗ୍ର ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ଏହି ସଫଳତା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଗୌରବର ମହଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ଳକ ସ୍ତରୀୟ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେ ଛେଳିଗଡ ହାଇସ୍କୁଲ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିଛି ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲରେ ପାତର ଅନ୍ତର ନୀତି ଆପଣେଇ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ କିଛି ଅଭିବାଭକ ମାନେ ଆର ଉଦୟଗିରି ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ଅଭିଯୋଗ ର ତଦନ୍ତ ପରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କିଛି ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣକୁ ପରଖିବା ସହ ଦାୟିତ୍ଵ ରେ ଥିବା ବିଚାରପତି ଙ୍କୁ କୈଫତ୍ ତଲବ କରିଥିଲେ । ଏବଂ ଆଗକୁ ଏହି ସମସ୍ୟ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ବ ର ଦାୟିତ୍ବ ନିର୍ବାହ କରାଯିବ ବୋଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସତ୍ବେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟପଥରେ ଅତି ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିବା ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ସାହ ର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି।