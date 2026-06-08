Odisha Vigilance: ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଭିବିଜି-ରମଜି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଜେନା

Vigilance Raid: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଜଳ ବିଭାଜିକା ବିଭାଗର ଭିବିଜି-ରମଜି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଜେନା । ୩୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ମାଡି଼ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସୋମବାର ଦିନ ଓଡିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିୟୋଜିତ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଜଳ ବିଭାଜିକା ବିଭାଗର ଭିବିଜି-ରମଜି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରିୟଙ୍କା MGNREGA ଯୋଜନାରେ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ୩୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କୃଷି ପୋଖରୀ କାମ କରିଥିବା ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ହିତାଧିକାରୀ ପୂର୍ବରୁ ୨.୬୮ ଲକ୍ଷ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରକାଶିତ ରାଶି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ବାକି ପଡ଼ିଥିବା ବିଲ୍ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ୩୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଲାଞ୍ଚ ନଦେଲେ ବାକି ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଉପାୟଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜଣକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ସେ ଲାଞ୍ଚ ରାଶି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ନା ନାହିଁ ସେନେଇ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢାଉ ଜାରି ରହିଛି।