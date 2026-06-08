Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha Vigilance: ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଭିବିଜି-ରମଜି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଜେନା

Vigilance Raid: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଜଳ ବିଭାଜିକା ବିଭାଗର ଭିବିଜି-ରମଜି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଜେନା । ୩୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ମାଡି଼ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 08, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:00 PM IST
Odisha Vigilance: ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଭିବିଜି-ରମଜି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଜେନା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ୱେବ୍‌ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଏସଡିପିଓଙ୍କ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ
Odia News3 min ago
2
Odia News31 min ago
3
INDIA Bloc58 min ago
4
Odia News1 hr ago
5
Jahangir Khan arrested1 hr ago