Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଭୀମଟାଙ୍ଗୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଦୋଷୀକୁ ଆଜୀବନ ସଜା

ଦୋଷୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନକୁ ଆଜୀବନ ସଜା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ । ୨୦୨୧ ଜୁଲାଇରେ ଭୀମଟାଙ୍ଗି ସ୍ଥିତ ଘରେ ପଶି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 30, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 04:09 PM IST
ଭୀମଟାଙ୍ଗୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଦୋଷୀକୁ ଆଜୀବନ ସଜା

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Supreme Court: ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବାବା ଆଶାରାମ ବାପୁଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଝଟକା
Supreme Court59 min ago
2
India Weather news1 hr ago
3
FIFA 20262 hrs ago
4
Raja Festival 20262 hrs ago
5
FIFA World Cup 20263 hrs ago