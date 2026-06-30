ଭୀମଟାଙ୍ଗୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଦୋଷୀକୁ ଆଜୀବନ ସଜା

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭୀମଟାଙ୍ଗୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାହୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଦୋଷୀକୁ ଆଜୀବନ ସଜା ମିଳିଛି । ଦୋଷୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନକୁ ଆଜୀବନ ସଜା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ । ୨୦୨୧ ଜୁଲାଇରେ ଭୀମଟାଙ୍ଗି ସ୍ଥିତ ଘରେ ପଶି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ।
ସୂଚନା ମୁତାବକ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ବିବାହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଓ ୩ ବର୍ଷର ପୁଅ ସହ ରହୁଥିଲେ । ଯାଜପୁରର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ ଏକତରଫା ଭଲ ପାଉଥିଲା । ସ୍ୱାମୀ ଅଫିସ୍ ଯିବା ପରେ ଛୁରି ଓ ବିଷ ଧରି ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଘରେ ପଶିଥିଲା । ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ ନିଜ ସହ ପଳାଇ ବିବାହ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା । ପ୍ରିୟଙ୍କା ମନା କରିବାରୁ ଛୁରିରେ ବେକ କାଟି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା । ନିଜେ ବିଷ ପିଇ ଓ ହାତର ଶିରା କାଟି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରି ଫସିଥିଲା ।