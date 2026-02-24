ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର; ବାରିପଦା-ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଉଡ଼ିବ ହେଲି-ଟ୍ୟାକ୍ସି

Advertisement
heli taxi service:  ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଖୁବଶୀଘ୍ର ବାରିପଦାରୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସିଧାସଳଖ ହେଲି-ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 24, 2026, 08:23 PM IST

ବାରିପଦା: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଖୁବଶୀଘ୍ର ବାରିପଦାରୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସିଧାସଳଖ ହେଲି-ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯାତାୟାତ ସମୟ କମିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହେବ।

ସଫଳ ହେଲା ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍
ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିକଟରେ ଏହାର ‘ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍’ ବା ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ସଫଳତା ପରେ ଏବେ କେବଳ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଶୁଭାରମ୍ଭକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଏହା ଫଳରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାର ସଡ଼କ ପଥ ଯାତ୍ରା ଏବେ ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍‌ରେ ଶେଷ ହେବ।

ସିମିଳିପାଳ ଓ ଗୋପାଳପୁରକୁ ବି ଯୋଡ଼ିବେ ସରକାର
କେବଳ ବାରିପଦା ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପାଳପୁର ଏବଂ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ହେଲି-ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚଲାଇବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ବିଧାନସଭାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ‘ପବନ ହଂସ’ ଏହି ସେବା ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଛି।

ସିମିଳିପାଳ ନିକଟରେ ନୂଆ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ନିକଟରେ ଏକ ନୂଆ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବିଧାୟିକା ସଞ୍ଜଳି ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ରମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଏହାର ଫାଇଦା କ’ଣ?

  •   ପର୍ଯ୍ୟଟନ: ସିମିଳିପାଳ ଭଳି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସହଜରେ ଯାଇପାରିବେ।
  •   ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା: ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରିବା ବା ଜରୁରୀ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହା ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ।
  •   ଅର୍ଥନୀତି: ଯୋଗାଯୋଗ ବଢ଼ିଲେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।

ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

