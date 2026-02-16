Odisha Assembly: ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ; ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜାରି ହେଲା ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା

Odisha Assembly: ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ ଫେବୃଆରୀ ୧୭ ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ ଫେବୃଆରୀ ୧୭ ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିବେଶନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜଧାନୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବା ସହ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଲିବ ଅଧିବେଶନ
ଏଥର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫେବୃଆରୀ ୧୭ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହାପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୯ରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏପ୍ରିଲ ୮ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଫେବୃଆରୀ ୨୦ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିବେ।
ଘରେ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାଫିକ ରୁଟ୍:
ବିଧାନସଭା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ପିଏମଜି (PMG) ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପୋଲିସ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି:
ଏହି ସମସ୍ତ କଟକଣା କେବଳ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପରି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ବିଧାନସଭା କିମ୍ବା ଲୋକସେବା ଭବନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଇଥିବା ଗାଡ଼ି ଉପରେ କୌଣସି କଟକଣା ରହିବ ନାହିଁ।