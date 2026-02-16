Advertisement
Odisha Assembly: ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ; ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜାରି ହେଲା ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା

Odisha Assembly: ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ ଫେବୃଆରୀ ୧୭ ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 16, 2026, 08:13 PM IST

Odisha Assembly Budget Session 2026
Odisha Assembly Budget Session 2026

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ ଫେବୃଆରୀ ୧୭ ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିବେଶନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜଧାନୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବା ସହ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଲିବ ଅଧିବେଶନ
ଏଥର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫେବୃଆରୀ ୧୭ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହାପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୯ରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏପ୍ରିଲ ୮ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଫେବୃଆରୀ ୨୦ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିବେ।

ଘରେ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାଫିକ ରୁଟ୍:
ବିଧାନସଭା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ପିଏମଜି (PMG) ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପୋଲିସ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି:

  •   ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ଛକରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ କେଶରୀ ଟକିଜ୍ ଛକରୁ ଅନ୍ୟ ପଟକୁ ବୁଲାଇ ଦିଆଯିବ।
  •   ଏଜି ଛକରୁ ପିଏମଜି ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଜୟଦେବ ଭବନ ପାଖରୁ ଡାହାଣକୁ ବୁଲି ଆଇଜି ପାର୍କ ରୋଡ୍ ଦେଇ ଯାଇପାରିବେ।
  •   ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରୁ ପିଏମଜି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋୟର ପିଏମଜି ପାଖ ଗଳି ଦେଇ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
  •   ୧୨୦ ବାଟାଲିୟନ ଛକରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ଆଡ଼କୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପାୱାର ହାଉସ୍ ଛକ ଦେଇ ଯିବେ।
  •   ଲୋକ ଭବନ ଛକରୁ ଏମଏଲଏ କଲୋନୀ ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ୧୨୦ ବାଟାଲିୟନ ଛକରୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗର ଆଡ଼କୁ ବୁଲାଇ ଦିଆଯିବ।

ଏହି ସମସ୍ତ କଟକଣା କେବଳ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପରି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ବିଧାନସଭା କିମ୍ବା ଲୋକସେବା ଭବନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଇଥିବା ଗାଡ଼ି ଉପରେ କୌଣସି କଟକଣା ରହିବ ନାହିଁ।

