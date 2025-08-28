Bhubaneswar: ଚୋରି କରି ବନ୍ଧା ହେଲେ 'ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର', ଗିରଫ୍ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ

Bhubaneswar Crime News: କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଗୁରୁବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଯିଏ ନିଜକୁ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର ବୋଲି ଦାବି କରିଥାନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାମ ମନୋଜ ସିଂହ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି।
Bhubaneswar Crime News: କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଗୁରୁବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଯିଏ ନିଜକୁ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର ବୋଲି ଦାବି କରିଥାନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାମ ମନୋଜ ସିଂହ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସେ "ଚେଞ୍ଜ ୟୋର ଲାଇଫ୍" ନାମକ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଚଲାଉଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅପରାଧରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦାୟକ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ।
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ସିଂହ ଦିନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ସେ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସାମିଲ ହେଉଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବ ଦତ୍ତ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ଦିନରେ ସେ ନିଜକୁ ଜଣେ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ସେ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ହେଉଥିଲେ।"
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଖଣ୍ଡଗିରିବାରି ବାସିନ୍ଦା ଶୁଭଶ୍ରୀ ନାୟକ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ସିଂହଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ପରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଦେବବ୍ରତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିବା ଶୁଭଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଘରୁ କାମକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୨:୩୦ ସମୟରେ ଦେବବ୍ରତ ଫେରି ଆସି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ତାଲା ଭଙ୍ଗା ଏବଂ ଶୟନ କକ୍ଷର ଆଲମାରୀ ଛିନ୍ନ ବିଛାଡ଼ି ଦେଖିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ଗ୍ରାମ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସିଂହଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ ପୋଲିସ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ, ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ (OD-13-W-1744) ଏବଂ ଏକ ଲୁହା ରଡ୍ ଜବତ କରିଛି। ଯାହା ଚୋରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।
ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ସିଂହ ଦିନରେ ଚୋରି କରିବାରେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଥିଲେ ଏବଂ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା ପରେ ବନ୍ଦ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ ୧୪ ତାରିଖରେ ସିଂହ ନିଜ ଦୁଇ ଚକିଆ ଗାଡି ଏବଂ ଏକ ଲୁହା ରଡ୍ ସହିତ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପଶି ମାତ୍ର ୧୦ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚୋରି କରିଥିଲେ।