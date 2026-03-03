ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜମିବ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ଆସର: ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ ଓ ମହୋତ୍ସବ

Women's Day Festival: ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୁଏ ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର ଦିନଟିଏ। ମହିଳାଙ୍କ ଏହି ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ‘ସେବା ପ୍ରୟାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ’ (SPF) ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୁଏ ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର ଦିନଟିଏ। ମହିଳାଙ୍କ ଏହି ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ‘ସେବା ପ୍ରୟାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ’ (SPF) ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।
ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୬ ରୁ ୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜଧାନୀରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ‘ଏସପିଏଫ୍ କଳିଙ୍ଗ ବୀରାଙ୍ଗନା କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍’ ଏବଂ ମହିଳା ଦିବସ ମହୋତ୍ସବ-୨୦୨୬।
ଏହି ତିନି ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା।
କେଉଁ ଦିନ କ’ଣ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ?
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ହାଇ-ଟେକ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ:
ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଏହି ଅବସରରେ ସେବା ପ୍ରୟାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, କେବଳ ପାଠପଢ଼ା କିମ୍ବା ଘରକାମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଖେଳକୁଦ ଓ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ମହିଳାମାନେ ଆଗେଇ ଆସିବା ଉଚିତ୍। ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଲିଙ୍କନ ସୁବୁଦ୍ଧି, ସଂଯୋଜକ ବିଶ୍ୱଜିତ ସାହୁ ଏବଂ ପରାମର୍ଶଦାତା ଅନୁରାଧା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି।