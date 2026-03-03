Advertisement
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜମିବ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ଆସର: ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ ଓ ମହୋତ୍ସବ

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜମିବ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ଆସର: ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ ଓ ମହୋତ୍ସବ

Women's Day Festival: ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୁଏ ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର ଦିନଟିଏ। ମହିଳାଙ୍କ ଏହି ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ‘ସେବା ପ୍ରୟାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ’ (SPF) ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Mar 03, 2026, 10:15 PM IST

Women's Day Festival
Women's Day Festival

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୁଏ ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର ଦିନଟିଏ। ମହିଳାଙ୍କ ଏହି ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ‘ସେବା ପ୍ରୟାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ’ (SPF) ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। 

ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୬ ରୁ ୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜଧାନୀରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ‘ଏସପିଏଫ୍ କଳିଙ୍ଗ ବୀରାଙ୍ଗନା କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍’ ଏବଂ ମହିଳା ଦିବସ ମହୋତ୍ସବ-୨୦୨୬।

ଏହି ତିନି ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା।

କେଉଁ ଦିନ କ’ଣ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ?
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ହାଇ-ଟେକ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ:

  •  ୬ ମାର୍ଚ୍ଚ (ଶୁକ୍ରବାର): ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ (ନକ୍-ଆଉଟ୍ ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍)।
  •  ୭ ମାର୍ଚ୍ଚ (ଶନିବାର): ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ମହିଳା ଦଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିକେଟ୍ ମୁକାବିଲା।
  •  ୮ ମାର୍ଚ୍ଚ (ରବିବାର - ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ): ଶେଷ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ।
  •  ସକାଳ ୭:୫୦ରେ ପହଳା ସ୍ଥିତ ଆଦିତ୍ୟ ମୋଟର୍ସ (ମହିନ୍ଦ୍ରା) ଶୋ’ରୁମ୍‌ରୁ ଏକ ମହିଳା କାର୍ ରାଲି ବାହାରିବ। ପ୍ରାୟ ୧୦ କିଲୋମିଟର ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏହା କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବ।
  •  ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣାଶୁଣା ମହିଳା କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ନେଇ ଖେଳାଯିବ ‘କଳିଙ୍ଗ ବୀରାଙ୍ଗନା କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍’ର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ୍।
  •  କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷରେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ କୃତୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବ।

ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଏହି ଅବସରରେ ସେବା ପ୍ରୟାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, କେବଳ ପାଠପଢ଼ା କିମ୍ବା ଘରକାମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଖେଳକୁଦ ଓ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ମହିଳାମାନେ ଆଗେଇ ଆସିବା ଉଚିତ୍। ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଲିଙ୍କନ ସୁବୁଦ୍ଧି, ସଂଯୋଜକ ବିଶ୍ୱଜିତ ସାହୁ ଏବଂ ପରାମର୍ଶଦାତା ଅନୁରାଧା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି।

