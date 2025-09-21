ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ଲବ ନିର୍ବାଚନ, ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ହରାଇ ସଭାପତି ହେଲେ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା
Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Sep 21, 2025, 10:08 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର କ୍ଲବ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିପକ୍ଷରେ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ହରାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ।

ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ବର କ୍ଲବ ସଂପାଦକ ଭାବେ ଲଳିତ ଦାସ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା ୧୮ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ, ଉପସଭାପତି ପ୍ରଗତି ମହାନ୍ତି ୬୦ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ, ସମ୍ପାଦକ ଲଳିତ ଦାସ ୭୬ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ, ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ସମ୍ବିତ ମହାନ୍ତି ୬୮ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ।

